Maevatanàna – Un car accidenté fait cinq morts

Cinq morts et soixante-et-onze blessés sont déplorés dans un accident de car de transport en commun à Kamolandy-Maevatanàna, mardi à 23h.

Ce mardi 8 mai a été agité sur la RN4. Il était 23h quand un car de transport en commun, de marque Mercedes, a fait un grave accident de la circulation à Kamolandy-Maevatanàna. Le bilan officiel s’établit à cinq morts sur le coup, dont une femme, soixante-et-onze blessés et une personne indemne.

Selon le commandant de groupement de la gendarmerie de Betsiboka, le mastodonte a fait plusieurs tonneaux après être entré dans le décor. D’Antanana­rivo vers Sambava, cette sortie de route s’est produite en plein tournant suivi d’une pente légère avant d’entrer sur le pont de Kamolandy. Ceux décédés sur place ont été projetés hors du véhicule pendant le choc et écrasés, d’après les informations recueillies.

Le conducteur aurait roulé beaucoup trop vite et n’arrivait plus à contrôler le volant quand les freins ont lâché. Au terme de sa folle course, les dégâts matériels sont jugés très importants, a indiqué un officier supérieur de la gendarmerie de Maevatanàna.

Les blessés, dont le conducteur, ont été extirpés par des automobilistes de bonne volonté et quelques officiers dirigés par le commandant de groupement.

Évacuation

Deux d’entre eux ont été gravement blessés. D’autres ont été victimes de fractures sur plusieurs parties du corps. Avec la violence du choc, certains s’en sont sortis avec des contusions.

L’opération d’évacuation n’a pas été facile. Pendant cette nuit-là, il fallait attendre le passage des taxis-brousse de Mahajanga sur les lieux, à l’aube pour faire de l’auto- stop. Les victimes gravement blessées ont été alors acheminées vers Antana­narivo après avoir reçu des premiers soins sur place.

Le reste a été évacué et réparti dans les hôpitaux d’Andriba et Maevatanàna.

Après le constat et le relèvement de la Mercedes, les forces de l’ordre ont procédé au contrôle des papiers. « Il n’y avait rien à signaler, quant aux papiers, tout est normal. Ils étaient soixante-dix-sept personnes à bord, on dénombre quatre-vingts places sur la carte grise », a indiqué un sous-officier supérieur de la brigade d’Andriba, chargé de l’enquête.

Hajatiana Léonard