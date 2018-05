Concours de chant « Graines de Stars » – Joëlle et Herinantenaina en quarts de finale

Quatre candidats ont passé la première étape du concours Graines de Stars à la discothèque Taxi Be Tana. Joëlle et Herinantenaina vont disputer les quarts de finale.

Au bout de trois chansons imposées, dont une sur laquelle les quatre concurrents ont dû chanter en duo, et une autre de leur choix, Joëlle et Herinantenaina vont passer en quart de finale, lors de la première étape du concours « Graines de Stars », qui s’est tenue à la discothèque Taxi Be Tana à Antanimena, le mercredi

9 mai soir.

Ils ont obtenu les meilleures notes des trois membres du jury dont l’artiste Balita Otchotcho, le réalisateur Alson Davis Portos, et le journaliste Ricky Ramanan. Plusieurs critères ont servi à les départager. Tenue, justesse et qualité de la voix, expression scénique, appréciation du public, et les manières dont les quatre premiers candidats ont interprété les quatre chansons, figurent dans les détails à prendre en compte.

Les morceaux imposés ont été tirés au sort. Les quatre candidats ont eu une semaine pour travailler sur les quatre titres. Ils ont démontré leur qualité respective par le biais de leurs prestations pendant cette première étape.

Les deux gagnants ont montré leur aisance sur scène et leurs prestations ont obtenu l’appréciation du jury et du public face aux deux autres candidats. Joëlle a opté pour le « Redemption song » de Bob Marley qui a fait sensation, Herinantenaina a choisi « Sarine » de Babaique.

Gros lots

Une décision qui marque leur identité musicale. « J’ai dû consacrer une heure par jour pour m’entraîner à la maison. Une semaine me semble insuffisante mais il faut faire avec», confie un des candidats.

Quatre autres des trente-deux prétendants au titre devront passer les mêmes épreuves tous les mercredis soirs sur lesquels les deux meilleurs vont s’affronter pour les quarts de finale.

Alain Huchet en personne s’est chargé de la présentation de la soirée d’hier qui a obtenu une forte affluence.

Deux millions d’ariary et divers lots attendront la graine de star. « Cette importante somme d’argent m’a poussé à m’inscrire pour ce concours. Chanter est ma passion. Je pense en faire ma carrière plus tard. Graines de Star m’offre l’opportunité de m’exprimer. Autant tenter ma chance », avoue Joëlle Tsiaro Andria­mahefasoa, une étudiante en économie et en langue anglaise, qui affiche sa satisfaction d’avoir passé les prochaines étapes de la première édition de Graines de Stars, un concours organisé par la discothèque Taxi Be Tana. « Promouvoir les jeunes talents est le but de cette organisation », précise Alain Huchet.

Ricky Ramanan