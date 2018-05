Analamanga – Un hiver chaud et sec en vue

Finies les pluies orageuses, pour ce premier semestre de l’année. La saison d’hiver débutera incessamment à Antananarivo, avec des températures plus élevées.

Plus détaillés. La saison d’hiver commence plus tôt que la normale, avec un temps à tendance chaude et sèche dans les régions d’Analamanga, Itasy, Vakinankaratra et Bongolava. C’est le résumé du bulletin de prévision météorologique des mois de mai, juin, juillet, envoyé par le service régional de la météorologie à Analamanga, ce mercredi. « Des fois, l’hiver est plutôt froid, d’autres fois, il est chaud. Cette année, donc, il sera plus chaud», explique Solo-nomenjanahary Andrianjafinirina, chef de service de la prévision météorologique à Ampandrianomby, hier.

Selon ce technicien, nous allons ressentir le temps hivernal, dès que le temps ensoleillé de cette semaine, disparaîtra. Pour le moment, nous sommes encore en plein autonome où la chaleur et le froid se succèdent. Un temps chaud à tendance pluvieuse, se ferait encore ressentir, en cette fin de semaine, à Antananarivo, selon les prévisions journalières d’un autre technicien à Ampandrianomby.

Dans les quatre régions citées, les températures sont généralement plus élevées que les normales. Dans le district d’Antananarivo-ville, par exemple, la température normale au mois de mai, pour les 30 dernières années, a été de 18,6°C.

Faibles précipitations

La température moyenne sera comprise entre 19°C et 19,3°C en ce mois. En juin, elle se situera entre 17°C et 17,2°C contre 16,3°C, la température normale. Toutefois, la température correspondra à la normale dans la capitale, en juillet. La température moyenne prévue est de15°C à 15,5°C, contre 15,4°C.

Même dans le district d’Antsirabe II où on enregistre la température la plus basse pendant l’hiver, on constate, aussi, une légère hausse en mai et juin. Entre 16,5°C et 17°C en mai, contre 15,8°C. Entre 15°C et 15,5°C en juin, au lieu de 13,4°C. «Nous ne serons pas épargnés du froid, mais en général, le temps sera plus clément », poursuit Solonomenjana-haryAndrianjafinirina.

La quantité des précipitations sera, en outre, inférieure à la normale, pendant trois mois. L’année dernière, une saison aussi sèche a engendré un problème d’approvisionnement en eau, dans la région d’Anala-manga. Même les nappes d’eau ont tari. « Il n’y a pas vraiment de risque à ce que cette baisse de quantité des précipitations ait un impact sur le ravitaillement en eau. La quantité de pluie de ces derniers mois est rassurante », conclut Solonomenjana-haryAndrianjafinirina.

Miangaly Ralitera