Ambovombe – Le PNUD enquête sur les cheptels de l’Androy

Le Programme des Nations unies vient de terminer une enquête sur les cheptels de la région Androy. Elle concerne leurs recensements et les comportements des éleveurs.

Les premiers résultats de l’enquête sur les cheptels de la région Androy ont été présentés lundi dernier à Ambovombe, en présence des représentants des collectivités territoriales décentralisées, du ministère en charge de l’Agriculture et de l’élevage, du ministère de l’Économie et du plan, de l’Institut national de la statistique (Instat), des techniciens du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), ainsi que différents acteurs du secteur élevage.

Selon cette enquête, la région Androy compterait 81500 éleveurs. Les élevages ovins, caprins, bovins et avicoles seraient également les plus pratiqués par les ménages. Plus de trois mille trois cents d’entre eux, répartis dans 168 zones de dénombrement dans l’Androy, ont été consultés lors de la collecte d’informations entre novembre et décembre 2017.

L’enquête a également révélé les comportements des éleveurs. Ainsi, la plupart d’entre eux commencent avec l’élevage de volaille, pour ensuite passer à celui ovin et caprin. Les moutons et les chèvres seront par la suite vendus pour l’acquisition de zébus. Généralement contemplatifs, peu d’élevages ont un but commercial. À Bekily par exemple, seuls 20% des éleveurs avicoles et 15% des éleveurs ovins ont une visée marchande.

Plan daction

Avec cette enquête, le PNUD entend soutenir la région Androy dans une meilleure connaissance des réalités de l’élevage, en recensant le nombre d’animaux déclarés, et en identifiant les comportements caractéristiques des éleveurs et les contraintes auxquelles ils font face.

Les résultats finaux permettront à la région et au ministère en charge de l’Agriculture et de l’élevage d’élaborer un plan d’action pour développer les potentialités de l’Androy en matière d’élevage, et dans la même mesure rehausser les opportunités de développement inclusif. Il est aussi utile de noter que la contribution du PNUD à cette enquête s’inscrit dans le Plan de résilience et de relèvement des districts de l’Androy, afin de soutenir le développement des filières porteuses telles que l’élevage et la transformation agricole.

Recueillis par Prosper Rako