Tennis – championnat d’Afrique Australe – Toky et Randy champions

Madagascar décroche deux titres de champion d’Afrique australe. Madagascar remporte le championnat d’Afrique australe devant le Zimbabwe et l’Afrique du Sud.

Une performance significative. Le championnat d’Afrique australe individuel U14 et U16 qui s’est achevé hier à Windhoek, Namibie avec deux francs succès pour les Malgaches.

Chez les U14 filles, Randy Rakotoarilala s’est imposée en finale en deux sets contre sa compatriote Miotisoa Rasendra (6/4 6/1).

« Je suis contente d’avoir gagné ce championnat d’Afrique australe. Pour moi qui suis encore à l’école, ce n’était pas facile de rater l’école car on est rentré le 7 janvier alors que je ne serai de retour que le 17 janvier. Donc, ce titre de champion d’Afrique australe reste une vraie récompense de mes efforts », rappelle Randy Rakotoarilala.

Chez les U16 garçons, Toky Ranaivo a été tout simplement exceptionnel. Il a dominé le numéro un sud africain Carl Roothman en trois sets (6/1 2/6 10/7).

Une performance qui confirme sa 348eme place mondiale chez les U18.

En l’espace de quatre jours, il a pu mettre au tapis les trois meilleurs joueurs sud africains.

Dans l’épreuve du double, Mialy Ranaivo et Narindra Ranaivo se sont imposées en finale des U16 filles contre la Rufaro Magarira (Zimbabwe) et Kelly Arends (Afrique du Sud) en deux sets 7/5 6/4.

Suprematie

Mahefa Rakoto­malala et Finoana Rakoto­malala, pour leur part, se sont inclinés devant Leo Matthysen (Afrique du Sud) et Benedict Badza (Zimba­bwe) 4/6 4/6.

Maholy et sa partenaire Zimbabwéenne Nicole Matukutire, quant à elles, ont essuyé aussi une défaite en finale des U14 filles contre les Sud Africaines Carle Botha et Mikaila Faure (2/6 1/6).

Rideau donc pour ce championnat d’Afrique australe individuel des U14 et U16. Randy Rakotoarilala et Miotisoa Rasendra, par leur performance, sont directement qualifiées pour les championnats d’Afrique U14 qui se joueront en Afrique du Sud au mois d’avril.

Au classement général, Madagascar est premier avec 1440 points, devant le Zimbabwe et l’Afrique du Sud. Une grande première depuis des années pour le tennis.

Place, à partir de ce jour, à l’épreuve par équipes où Madagascar alignera douze joueurs dans quatre catégories (U14 garçons, U14 filles, U16 garçons et U16 filles).