Maurice – 1,2 kg d’héroïne saisi à bord d’un porte-conteneur

L’anti drug and smuggling unit, l’unité en charge de la lutte contre les trafics de stupéfiants à Maurice, a réalisé un joli coup de filet la nuit de la Saint-Sylvestre à bord d’un porte-conteneur qui arrivait d’une escale à La Réunion, rapportent nos confrères de L’Express de Maurice.

Un colis d’1,2 kg d’héroïne, d’une valeur de 18 millions de roupies (500 000 euros), a été trouvé dissimulé sur le pont du Maersk Avon, un cargo de 155 m battant pavillon de Hong-Kong et dont l’équipage est composé de marins philippins et indiens. Le navire, qui relie depuis un an les îles de l’océan Indien dont Madagascar et La Réunion, était sous surveillance des policiers mauriciens. Un employé du port de Port-Louis est d’ailleurs soupçonné d’avoir voulu réceptionner le colis.

Des analyses ADN sont en cours afin de savoir qui a pu manipuler cette marchandise. En attendant,

l’équipage du cargo a été consigné dans un hôtel de la capitale.

