Karaté – Championnats de Madagascar – Des évènements aux couleurs olympiques

Trois en un. La Fédéra­tion de karaté de Madagascar organise cette semaine trois évènements. Le championnat de Madagascar se déroule à partir de ce jour au palais des sports à Mahamasina. Une formation pour les arbitres et les coaches a précédé le sommet national du 8 au 10 janvier, toujours au palais. Et la première journée des éliminatoires du championnat sera aussi marquée par les assemblées générales ordinaire et élective de la fédération cet après-midi.

Quant à la formation, quatre-vingt cinq techniciens arbitres et coaches ont suivi le stage dirigé par des instructeurs en l’occurrence Miora Razafindrakoto arbitre internationale et Roger Randrianjohary, directeur technique national. « Le coaching est très important mais la plupart du temps négligé, car c’est d’habitude les combattants en retraite qui se convertissent en entraineurs », a fait remarquer le président de la fédération, Solofo Barijaona Andrianavoma­nana. « Il faut être up to date, et les entraineurs devraient désormais suivre des formations de coaching », a-t-il jouté.

« Et en arbitrage, nous allons appliquer la vidéo review en phase finale ce dimanche », a poursuivi le numéro un de la fédération.

Karaté spectacle

« On veut bien que le karaté redevienne populaire », a lancé Solofo Andrianavomanana. « Le karaté étant désormais une discipline olympique à partir des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, la fédération essaie d’organiser les compétitions inspirées de celles internationales comme le dernier championnat du monde en 2017 à Madrid par exemple », a exprimé le président de la FKM.

Les trois jours de stage et formation ont été bouclés hier par des examens. La journée d’hier a été aussi destinée aux inscriptions pour les combattants, à la délivrance des badges pour les combattants, coaches, et arbitres, la distribution des dossards et le pesage. Deux tatamis sont installés au palais pour accueillir le championnat

de kumite et de kata, individuel et par équipe qui s’éta­lera du vendredi au dimanche.

Plus de deux-cent combattants de catégories des cadets, juniors et seniors sont attendus. « La dernière journée sera très spéciale, les finales sont toutes programmées dans l’après-midi du dimanche qui sera marquée par des séances de démonstrations, des spectacles typiquement malgaches animés par Rakoto Fra Junior et des danseurs », a annoncé le président. « De plus, la phase finale sera honorée par la présence du nouveau président de la République, qui est un karateka et un champion en plus, et on en est fier », a-t-il conclu.

Assemblée générale élective

Un peu discret. La Fédération de karaté de Madagascar effectuera cet après-midi son assemblée générale ordinaire ainsi que celle élective au palais des sports. Sans challenger, le président en exercice, Solofo Barijaona Andrianavomanana brigue un énième mandat. « On a mis en place un comité électoral composé des connaisseurs du sport et des qualifiés en la matière », a souligné le président. « Et les votants représentants des ligues devraient passer par un contrôle et devraient présenter des lettres leur certifiant en tant que représentants légaux de leur région, des lettres de reconnaissance délivrées par la fédération indiquant que leur élection a été assistée et approuvée par l’instance nationale outre le certificat de conformité », a-t-il précisé.