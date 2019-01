Festival angaredona – La 15e édition prône l’unité à travers la culture

Un évènement unique en son genre affiche avec ferveur et vivacité, la fierté d’être Malgache. Entre sa promotion de l’artisanat et de la musique du terroir de la Grande île, le festival Angaredona scande, depuis ses débuts, les valeurs de nos traditions, toujours aussi fédérateur et aussi propice à de belles découvertes musicales.

Le fameux festival initié, entre autres, par l’incontournable joueur de valiha Rajery, revient pour une 15e édition qu’il annonce de grande envergure, cette année.

« L’année passée, le festival n’a pas eu lieu à cause du contexte socio-politique un peu tendu qui régnait. C’était un mal pour un bien pour nous, car on a ainsi pu prendre largement le temps de peaufiner l’édition de cette année. Un festival mettra un point d’honneur à valoriser l’unité dans la diversité », confie Rajery. Programmé au mois d’août dans la ville d’Ambositra, comme à l’accoutumée, le festival se confirme comme une plateforme de découverte et d’initiation artistique exclusive pour tous les artisans et artistes qui s’y retrouvent.

Avec comme mot d’ordre de faire de la culture une force pour le développement du pays, Rajery, accompagné de l’association Takalo Tsara, annonce aussi de belles surprises en guise de nouveauté pour cette 15e édition, à l’instar de son hymne officiel que plusieurs musiciens et chanteurs de renom peaufinent actuellement dans les locaux d’Angaredona Production à Avaradoha, depuis cette semaine. Matsubara, Jimmy B Zaoto, Nantenaina, Levelo, Madafeo, Bagzana, Dahlia Saramba, ainsi que de jeunes découvertes comme Akalo et Tiaray, comptent parmi ceux qui donnent de la voix dans cette chanson. Une liste d’artistes se complètera au fur et à mesure que le mois d’août approche. « On incite les jeunes talents et les jeunes en général à donner de la voix pour soutenir cette cause commune qu’on a, la promotion de notre culture », affirme Rajery en guise d’appel pour tous ceux qui souhaitent se joindre à l’aventure Angaredona.