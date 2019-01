Bande dessinée – Le polar « Haza lahy » sort dans les rayons

Franco Clerc et Stéphan Pelayo ont sorti un nouvel album intitulé « Haza’lahy ». Ce polar tient en haleine les lecteurs sur la disparation d’un petit garçon vezo à Morondava.

Un nouveau produit voit le jour chez les éditions Des bulles dans l’Océan de La Réunion, le 2 janvier de cette année. Une bande dessinée en couleur de cent quatre pages portant le titre « Haza’lahy » relate une enquête en territoire vezo. Écrite par Franco Clerc et illustrée par Stéphan Pelayo, cette nouvelle œuvre est désormais disponible sur les rayons de la librairie « Le Maki a bonne mine » à Isoraka. Sa couverture donne déjà l’avant-goût de l’ambiance dans laquelle ces deux artistes entraînent les lecteurs. Deux hommes su une embarcation scrutent l’horizon, alors qu’une silhouette féminine plonge dans le fond de la mer.

La scène se passe à Morondava où la découverte du corps émasculé d’un petit garçon vezo, crée une vague de panique. Les rumeurs de trafic d’organe qui circulent dans cette petite ville de la côte ouest finissent par interpeler la capitale. Afin d’apaiser le climat hostile grandissant, les hautes autorités missionnent Ny Ravo, expert légiste indépendant, pour appuyer la police locale et faire la lumière sur cette sordide affaire. Une mission presque routinière pour Ny Ravo, mais qui va s’avérer plus compliquée que prévu ! Voilà la base de l’histoire. En un format un peu moins d’A4 et une impression de qualité, ce nouveau produit offre un confort de lecture.

Ambiance très fidèle

« Je m’inspire de tout ce qui se passe autour de moi. C’est ma façon de relater la réalité. Le côté sociétal m’intéresse beaucoup. Les faits divers dans les journaux constituent une source d’inspiration importante pour moi. J’ai commencé à écrire l’histoire en 2016 après la réalisation d’un documentaire sur les vezo de Morondava. L’album a été mis sur les rails en 2017 avec Stephan Pelayo au dessin et à la couleur. On a fini les planches en septembre 2018. Pour une sortie officielle le 2 janvier 2019 et une présentation au festival d’Angoulême. L’étape la plus difficile a été le scan car la planche originale a été réalisée en grand format, un peu plus d’A3 que l’on a numérisée en très haute définition. Le repérage a été une étape importante. Il a fallu faire des déplacements à Morondava. Voir les lieux et restituer une ambiance très fidele. C’est plutôt une BD pour adultes, mais c’est accessible aux jeunes de plus de seize ans», confie Franco Leclerc.

« Haza’lahy » est la quatrième œuvre écrite par Franco Clerc. Elle aura sa campagne de promotion en France, au Festival d’Angoulême du 23 au 27 janvier, avec quelques

séances de dédicaces à Paris.

