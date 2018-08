Vacances – Les réservations de taxi-brousse débutent

Petit à petit. Les vacanciers s’apprêtent à partir vers leur destination préférée. Les réservations de taxi-brousse commencent à grimper, cette semaine. Mahajanga s’affiche au premier rang de destination phare pour le moment. «Nous constatons l’affluence de personnes en dehors des passagers quotidiens. Avant, nous devions attendre des heures pour remplir nos taxis-brousse. Là, nous avons une famille entière qui part en vacances. Au mois de juillet, vingt véhicules travaillaient tous les jours. Ce mois d’août, une trentaine de nos taxi-brousse sont sur route», explique Rufin Rako­to­haritahiana, responsable auprès de la coopérative Kofmad.

À part le soleil et la mer, ainsi que les frais d’hôtel abordables, le climat de Mahajanga attire les vacanciers. «Ce qui nous a convaincus à passer nos vacances à Mahajanga est le climat chaud et venteux, mais pas pluvieux comme dans d’autres régions côtières», affirme Honorat, un passager qui attendait sur le hall de la gare routière d’Andoha­tapenaka.

Une hausse du nombre de voyageurs a été aussi constatée chez certaines coopératives opérant sur la RN 6 qui relie Anta­nanarivo à Antsira­nanana. «Les passagers ont augmenté de 15 à 20% par rapport à la période de pluie. Il faut souligner qu’au mois d’août les réservations sont pleines mais à cause des examens, les vacances aussi sont retardés cette année», affirme un guichetier de la coopérative Besady. Les coopératives attendent juste l’examen CEPE pour accueillir les différents vacanciers qui se rueront vers leurs guichets.