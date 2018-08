Événement – Star Tour retrouve la Cité des fleurs

Après la ville de Toamasina, la Star continue sa tournée pour divertir les fêtards de tous horizons. Une destination privilégiée des vacanciers, le « Star Tour » fait ainsi route vers Mahajanga.

Un retour à la source pour ce qui s’affirme comme le renouveau de la programmation événementielle de la Star depuis l’année dernière. « Star Tour », qui se démarque principalement par sa convivialité et l’esprit familial qu’il prône, retrouve la ville de Mahajanga du 24 au 26 août. Pour une deuxième édition qui respirera à plein nez la ferveur des grandes vacances, gagnant d’ores et déjà en envergure suite à sa précédente édition. « Star Tour » à Mahajanga se présente comme le rendez-vous incontournable de ce

mois-ci.

La Cité des fleurs, telle qu’on la connait, reste d’ailleurs l’un des viviers culturels les plus prisés de la Star également, propice aux diverses activités ludiques et divertissantes qu’elle organise. « Ça fait plus de dix ans que l’on organise ponctuellement des événements festifs à Mahajanga. Tout en se renouvelant à chaque fois, ne serait-ce que par l’ampleur grandissant de nos activités qui promettent des bons moments de détente et de partage entre amis ou en famille», souligne Karine Rajaona Razafindrakoto, responsable au sein de la Star. Durant les trois jours, rendez-vous est ainsi donné sur le mythique bord de Mahajanga où « Star Tour » égayera le public de sa programmation.

Comme à l’accoutumée diverses animations enchanteront grands et petits durant tout ce week-end. Animé par les humoristes, Honorat Fou Hehy et Andry Barhone, le public sera mis à contribution pour participer à divers concours sur place.

Jeune et exotique

Le bord de Mahajanga sera constitué d’une grande scène, d’un espace terrasse et famille, ainsi que d’un espace exclusivement réservé aux enfants. Tous les jours dès 14h, les manèges et les jeux kermesses seront actifs pour le plus grand plaisir des enfants et des plus jeunes. Tandis qu’à partir de 15h sur la grande scène, les animations DJ plongeront le public dans les festivités musicales.

Les têtes d’affiches de cette deuxième édition de « Star Tour » à Mahajanga resplendissent de jeunesse et d’exotisme. Ainsi dans la soirée du 24 août, Jazz MMC débutera la fête à partir de 18h, suivi de la charmante Stéphanie à partir de 19h30. Le lendemain, le grand carnaval égayera la ville dans l’après-midi suivi du « Mega zumba XXL ». Dans la soirée, c’est au tour de Elidiot apprécié pour son tube « Tsy magnino » d’enchanter le public. Le 26 août, le groupe Basta Lion suivi de l’incontournable Tence Mena qui a enflammé les fêtards de son tube « Sitran’ny solo » clôturera ce « Star Tour » en apothéose sur le bord de Mahajanga. Entre temps, plusieurs animations amuseront aussi le public chaque jour. À l’instar de la soirée spéciale Coca-cola, les concours Mme Queen’s, Mlle XXL et Mr Amigo. En outre, dans la journée comme tout au long de chaque soirée, DJ Cyemci, Teejay Jerry et Nicki Di Manu se relayeront pour des ambiances discothèques enivrantes sur scène. Avides d’amusement et de festivités, préparez donc vos bagages pour Mahajanga.