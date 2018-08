Élection présidentielle – Les comités de soutien et les alliés s’activent

Démonstration de force. En attendant l’entrée officielle des candidats dans la joute électorale pour la conquête de la magistrature suprême, ce sont leur comité de soutien et alliés politiques qui donnent de la voix. Une manière d’essayer de convaincre l’opinion publique du calibre de leur favori.

Andry Rajoelina, candidat du parti « Tanora Malagasy vonona » (TGV), est le premier à dégainer ses partisans et alliés politiques. Les déclarations de soutien s’enchaînent depuis l’annonce de sa candidature. Après une déclaration à chaud, le 1er août, au palais des sports, Maha­masina, l’Alliance républicaine de Madagascar (Armada), a réitéré son

soutien à la prétention de l’ancien président de la Transition, de briguer la présidence de la république, dans un communiqué de presse, hier.

Le parti Freedom a, à son tour, annoncé son alliance au camp qui soutient la candidature du leader de la révolution Orange, hier. Selon Lalatiana Rakoton­drazafy, chef de file du Freedom, « ce n’est pas un soutien inconditionnel ». Le nettoyage de l’entourage politique de l’ancien chef d’État est l’une des exigences affirmées, hier.

Bien que Hery Rajaonari­mampianina, président de la République n’ait pas encore fait part clairement et officiellement de ses intentions vis-à-vis de la présidentielle, son entourage s’organise, toutefois, pour être prêt pour la course à la reconquête du palais d’État d’Iavoloha. Tandis que le parti « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM), tient un conseil régional, à Antsiranana, ce jour et demain, une conférence de presse est prévue, au Carlton Anosy, par d’autres partisans du chef de l’État.

La rencontre avec la presse de ce jour, à Anosy, aurait pour but d’annoncer la mise en place d’un comité de soutien à la candidature de Hery Rajaonari­mam­pianina à l’élection présidentielle. Une candidature qui, à s’en tenir aux sous-entendus de Rivo Rakotovao, il y a quelques jours, lors d’un symposium du HVM, au Carlton, pourrait être officialisée lors du conseil national d’Antsiranana.