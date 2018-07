Tourisme – Mise en place d’un vol direct Nosy Be-Varsovie

Ouverture. Résultant d’une collaboration entre le voyagiste polonais Itaka et la compagnie italienne Blue Panorama Airlines, un vol direct dessert à présent l’île au parfum à la capitale de la Pologne. Inauguré à la fin du mois dernier, le premier vol a atterri à l’aéroport international de Fascene, avec à son bord, deux cent cinquante touristes et une quarantaine de tours opérateurs.

Ce partenariat entre Bleu Panorama et Itaka est effectif jusqu’au mois de janvier de l’année prochaine avec une fréquence d’un vol par semaine, tous les jeudis. Cependant, la reprise du contrat n’est pas à exclure en début de saison de l’année prochaine.

« Le voyagiste Itaka offre des circuits et des forfaits vacances sur une centaine de destinations à travers le monde entier. La destination Nosy Be a pu attirer leur attention et c’est une occasion pour la Grande île de s’ouvrir sur des niches-clients dans la région de l’Europe de l’Ouest. Notamment dans des pays

comme la Lituanie, la République Tchèque et par extension, peut-être vers l’Allemagne », explique Henintsoa Ravelonarivo, directeur exécutif de l’office du tourisme de Nosy Be.