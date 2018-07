Tennis – Circuit U18 ITF Nairobi Junior Open 2 – Finaritra et Fenosoa s’inclinent d’entrée

Trois joueurs malgaches sont en lice au Nairobi Junior Open. Finaritra Andriamadison et Fenosoa Rasendra se sont inclinés au premier tour, et Toky Ranaivo débute ce jour.

Une belle résistance, mais une défaite au final.

Engagée au circuit ITF U18 mondial dénommé Nairobi Junior Open qui se joue sur les courts du Nairobi Tennis Club, Finaritra Andriamadison s’est inclinée, au premier tour, devant l’Égyptienne Faizy Ritage en trois sets (5/7, 7/6, 4/6). Un match marathon et assez équilibré en somme mais la Malgache s’est montrée un peu trop hésitante dans les moments importants du match, aussi bien au premier qu’au second set.

Ritage Faizy aura l’opportunité de jouer le prochain tour (1/8e de finale) contre l’Indienne Nikhita Simhambhatla, gagnante de la Kenyane Claire Muthoni. « C’était difficile de jouer contre mon adversaire qui a fait beaucoup de coups gagnants, mais aussi des fautes. J’avais des occasions pour revenir à cinq jeux partout dans le dernier set, mais je n’ai pas pu les saisir », explique Finaritra Andriamadison.

Pour Narindra Ranaivo, elle doit attendre d’avoir quinze ans, ce 14 juillet, pour pouvoir s’engager dans des tournois du circuit mondial U18. Sa sœur Mialy Ranaivo, quant à elle, est toujours en période de rééducation de son bras droit.

Chez les garçons, après avoir gagné contre le Suédois Markus Rydstrom (6/1, 6/4) au tournoi de qualification, Fenosoa Rasendra a pu disputer le premier tour du grand tableau hier contre un autre Suédois Eryk Sarlvik.

Trop juste

Après avoir mené deux jeux à rien, il a connu une mauvaise et longue impasse pour se retrouver a 2/6, 0/2 puis 2/5.

Il a ensuite réussi à revenir à 4/5, mais s’est incliné finalement 4/6 dans le second set. « J’ai mal joué les points importants, pourtant je suis bien arrivé à dominer mon adversaire dans les échanges. J’ai mis du temps à revenir dans le match, mais c’était un peu trop juste. Après, la victoire de mon adversaire s’est jouée à rien du tout sur la fin », rappelle Fenosoa Rasendra.

Pour Toky Ranaivo, exempté du premier tour, il joue ce jour son premier match contre l’Estonien Mark Lajal, gagnant de l’Indien Bavishi Parshwa.

En double, Toky Ranaivo et Fenosoa n’ont pas fini de jouer le premier tour contre les Indiens Choubey Sanskaar et Roy Chowdhury. Ils ont tout d’abord gagné 6/4 puis perdu 3/6 au second set, et le match a été suspendu à cause de l’obscurité.

Ils disputeront le super tie-break ce jour. L’équipe gagnante affrontera l’Indien Channathimmiah Honnappa et le Sud africain Kade Samuel Mindry.

Pour sa part, Finaritra Andriamadison et la Mau­ricienne Céline Wan Min Kee s’opposeront à la Burun­daise Adeline Mosozi et la Kenyane Claire Muthony