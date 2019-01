Présidentielle – Le monde salue Rajoelina

Les félicitations pleuvent. Les partenaires multilatéraux et bilatéraux de Madagascar saluent l’élection de Andry Rajoelina à la présidence de la République de Madagascar.

A l’unisson. La communauté internationale adresse ses félicitations à Andry Rajoelina, nouveau Président de la République. Elle affirme, également, son satisfécit quant au déroulement de la course à la magistrature suprême.

Les communiqués de presse de la part des ambassades ou des services de communication des partenaires multilatéraux et bilatéraux de Madagascar ont inondé les boites de réception des mails des journalistes, hier. Tous ont adressé leur félicitation au futur locataire du palais d’état d’Iavoloha. L’un des premiers messages à être reçu par la presse est celui d’Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies (ONU).

Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine (C-UA), s’est aussi, fendu d’un message de félicitation à Andry Rajoelina. « Le Président de la Commission encourage le Président élu à utiliser toutes les forces vives de la nation pour consolider la démocratie, à privilégier la réconciliation nationale, à œuvrer dans

l’intérêt supérieur de la nation (…) », rapporte le communiqué publié sur le site de la Commission.

Giovanni Di Guirolamo, ambassadeur de l’Union européenne (UE), a lui, déjà réagi, à l’issue de la cérémonie de proclamation, à la Haute cour constitutionnelle (HCC), à Ambohidahy. à la presse, il a qualifié la cérémonie de, mardi, « à un spectacle important de la démocratie malgache ». Sur le plan bilatéral, les félicitations des états-Unis partagées à la presse dès les premières heures, hier, a été l’un des plus marquant.

Grâce électorale

Dans une déclaration Stuart Wilson, chargé d’affaire de l’ambassade américaine, affirme que « les états-Unis soutiennent entièrement la HCC (…) Nous félicitons le président élu Andry Rajoelina et le peuple malgache pour avoir accompli cette élection démocratique (…) ». Le diplomate parle de « choix de la majorité ». La reconquête du pouvoir par la voie électorale a, visiblement, gracié Andry Rajoelina, aux yeux des états-Unis qui l’a qualifié de « putschiste », durant la Transition.

Toujours concernant les partenaires bilatéraux, la France n’a pas manqué de faire part de ses félicitations au nouveau Président de la République. « Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’état auprès du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, représentera la France à la cérémonie d’investiture du nouveau Président malgache », annonce déjà l’ambassade de France dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Dans un communiqué presse rapportant une déclaration du porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, le Japon adresse, également, ses félicitations au Président nouvellement élu. « Le gouvernement du Japon souhaite que la République de Madagascar fasse avancer davantage la stabilité politique et le développement socio-économique sous la direction du nouveau Président », rapporte la missive.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, dans un communiqué de presse, fait, aussi, part de ses félicitations à Andry Rajoelina. « [La Chine] souhaite œuvrer de concert avec Madagascar pour renforcer la coopération de la construction conjointe de « la ceinture et la route », et mettre en œuvre les acquis du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africain (FCSA) », rapporte la missive.

Les Seychelles qui président la Commission de l’océan Indien (COI), l’Organisation internationale de la francophonie, la Grande Bretagne et l’Afrique, selon la Télévision nationale (TVM), ont également, félicité le nouveau Président de la République. Des félicitations qui s’adressent, également, aux différents acteurs du processus électoral.