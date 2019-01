Piment Café Behoririka – Bekoto et Silo, un duo éclectique

Un moment exceptionnel, quasiment rare et à la fois d’une musicalité enivrante. Ainsi se définit la rencontre de Bekoto et Silo de demain soir.

Un véritable choc de titans. C’est avec une joie unique que les mélomanes ont appris, hier, l’annonce des retrouvailles de deux monstres sacrés de la musique. Bekoto et Silo seront sur la scène du Piment Café Behoririka demain soir à partir de 21 h. rien qu’à l’annonce même de leurs noms, le public se sent enflammé, étant deux artistes éminents dont la passion pour la musique réunit deux générations différentes de fans et deux genres à la fois populaires et éclectiques.

Ce sera une folle soirée où le folk se conjuguera avec le jazz, Bekoto et Silo la promettent une fois de plus au Piment Café Behoririka. En duo, ils berceront le public aux rythmes de deux claviers et de deux guitares qui égayeront ainsi la scène. Jouant sur la nostalgie de leurs fans respectifs, en se surprenant l’un et l’autre, ils émerveilleront surtout l’assistance par leur maîtrise de ces instruments. Le tout en sublimant chaque morceau interprété par cette poésie bien à eux, ainsi que ce trait de caractère propre à chacun.

Respect et fraternité

Bekoto et Silo, c’est avant tout l’histoire d’une rencontre musicale inédite, qui, une fois sur scène, illustre avec ferveur et vivacité le respect mutuel intarissable. C’est au début des années 2000 sur la scène du

Cercle Germano-Malgache d’ Analakely que naquit et se découvrit, pour la première fois, cette complicité réciproque entre les deux musiciens. Depuis, sans se perdre vraiment de vue, ils ont toujours su préserver une certaine fraternité qui fascine leurs fans. On se rappelle, d’ailleurs, d’un certain 25 mars 2011 au Piment Café Behoririka justement, qui en plus de les avoir exalté de bonheur et d’euphorie musicale, ils ont littéralement marqué leurs esprits. C’est pourquoi, on a plus que hâte de les retrouver à nouveau ensemble sur

cette même scène, dans l’espoir de vivre et de revivre cette expérience.

Peaufinant présentement un répertoire qui surprendra sans doute plus d’un, les deux compères revisiteront ensemble leurs plus grands tubes. Bekoto interprétera ainsi de sa voix charismatique les mythiques

« Paiso ra-kena » et « Lendrema », accompagné par le génie mélodieux de Silo, et inversement, ce

dernier chantera ses compositions jazzy qui ont bercé ses inconditionnels, ornée par le talent du membre de Mahaleo. À apprécier sans modération donc. Un véritable privilège musical que les deux musiciens multi-instrumentalistes nous réservent, demain soir.