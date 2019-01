Jirama – De l’électricité par intermittence

Discontinuité. Les usagers de la Jirama ont été épargnés de délestage tournant hier, avant-hier et le jour d’avant. Une mesure exceptionnelle à été sûrement prise lundi et le jour de proclamation des résultats de l’élection présidentielle. «L’électricité n’a pas été coupée hier et avant-hier dans les environs de notre quartier » indique une habitante de la cité d’Ampefiloha dans le centre ville, hier. «Mais aujourd’hui le délestage revient de plus belle» ajoute-t-elle. À Toamasina, même scénario.Les quartiers comme Mangarano ou Ambolomadi-nika n’ont pas connu de délestage également de dimanche à mercredi, alors que les coupures dans cette partie durent des heures.

La direction interregionale de la Jirama à Toliara à sorti un avis de coupure le 7 janvier dernier indiquant que l’électricité allait être coupée à partir d’hier mercredi jusqu’à une durée encore inconnue. «La Jirama informe son aimable clientèle que suite à la réduction du quota de carburant, l’heure de marche de l’électricité dans la ville de Toliara se fera de 8h30 jusqu’à 16h, reprend de 19h à 2h du matin du lundi au vendredi et seulement jusqu’à midi le week-end mais reprend vers 19h» peut.on lire sur le communiqué. La Jirama informe fréquemment toutefois sur les heures de délestage tournant. Mais à Tsihombe par exemple, les habitants sont entrés en «grève communautaire». Ils ont décidé de ne pas utiliser l’électricité car sont mécontents de la reprise de l’électricité seulement dans quelques quartiers. «Ainsi personne n’en est fournie» clament.ils.