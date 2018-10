Tennis – Open international – Nantenaina et Zarah en double

Les deux têtes d’affiche du tableau féminin évolueront ensemble en double. Elles entrent en lice ce mardi, face à la paire Miantsa-Elsie.

La première est la mieux classée du camp malgache (-4/6). La secon­de n’est autre que l’ancienne vainqueur du Ladies Pro Tournament 2015 (0).

Nantenaina Ramalalaha­ri­vololona et Zarah Razafi­mahatratra se présentent comme les meilleures chances de victoire de la Grande île, pour l’édition 2018 de l’Open International BMOI/ Air France. Tournoi qui débute ce mardi au Country Club Ilafy.

En attendant de débuter en simples, elles entreront en lice en double ce mardi, où elles évolueront ensemble. En formant cette équipe, Nantenaina et Zarah font office de principales favorites du tableau double. Pour leur premier match, elles affronteront Miantsa Rakotonirina (15/4) et Elsie Rakotohasy (15/4), dans le cadre des quarts de finale.

Une rencontre programmée en cinquième et dernière rotation sur le court central.

Zarah est déjà une habituée du Country Club. Elle y a remporté plusieurs ti­tres ces dernières années. Son sacre au Ladies Pro Tourna­ment de 2015 constitue certainement l’une de ses plus belles victoires sur la terre battue d’Ilafy.

Duo Antso-Jacob

De son côté, Nantenaina foulera pour la première fois les courts du Country Club. Mais connaissant le niveau de la gauchère, elle ne devrait avoir aucun mal à s’imprégner rapidement des lieux pour s’acclimater aux conditions de jeu.

Comme dans le tableau féminin, les deux têtes d’affiche masculines malgaches ont également décidé de jouer ensemble. Il s’agit d’Antso Rakotondramanga (n°77) et de Jacob Rasolon­drazana (-4/6).

Ils seront aux prises avec Jacky Michel Ramananjatovo et Hasina Randrianirina (3/6), pour le compte des quarts de finale, pour leurs débuts. Match prévu en quatrième rotation sur le court central, ce mardi.

Concernant le tableau simple, on suivra de près les débuts d’Andritokiana Ratsi­mandresy (3/6) et de Miary Zo Rakotondramboa (3/6) chez les hommes. Le premier sera opposé au Réunion­nais Giovanni Roméo (2/6). Tandis que le second croisera le fer avec Donné Radison (2/6).