Journée mondiale de la poste – Une exposition philatélique à Mahajanga

La Paoma a choisi Mahajanga pour célébrer la Journée mondiale de la Poste. La tenue des JMJ et la foule des vacanciers sont pour elle une opportunité d’avoir une meilleure visibilité.

Plusieurs activités marqueront la Journée mondiale de la Poste, à partir de ce jour, dans la cité des Fleurs. « Livrer du bien au monde entier » est le thème choisi par l’Union postale universelle pour cette édition 2018. Les Portes ouvertes et exposition philatélique ont déjà débuté pour le public depuis hier lundi, devant le siège de la Poste à Mahajanga-be, près de la cathédrale.

« La ville de Mahajanga a été choisie pour célébrer la Journée mondiale de la Poste cette année, en raison de quelques événements qui s’y tiennent actuellement, dont les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) 2018. La Paositra Malagasy (Paoma) sera présente dans tous les sites de la JMJ pendant cet événement. Nous comptons sur une meilleure visibilité de la Poste, d’autant que la période des vacances est également une opportunité pour réaliser des activités commerciales. Dans ce sens, la Poste tient encore un rôle important et prépondérant dans la vie quotidienne. Elle est toujours très sollicitée, surtout dans la distribution et l’acheminement des lettres. Rien ne peut encore se substituer à la Poste, en dépit de la mondialisation et face à l’avancée de la technologie », explique le directeur général de la Paositra Malagasy (Paoma), Augustin Rakotomalala.

Ce jour, la remise de trophées aux bureaux méritants succèdera à la cérémonie officielle d’ouverture illustrée par une série de discours, prévue à 10h30. De même, des employés recevront une distinction honorifique.

Demain, les membres des groupements comprenant tous les receveurs/chefs de file se réuniront avec le staff de la Paositra. Et dans la soirée, la grande famille de la Paoma s’assoiera autour d’un dîner postal.