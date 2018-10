Front patriotique malgache – Des dialogues à la base avant l’élection

La situation préélectorale inquiète le Front patriotique malgache. Lors d’une conférence de presse au Live Hôtel Andavamamba, jeudi, cette plateforme regroupant les citoyens, la société civile et les politiciens patriotes redoute des troubles à l’issue de cette élection organisée au forceps. « Il y a une velléité étrangère à semer la pagaille. La plupart des candidats sont financés par des grandes puissances. Ainsi, une fois élus, ils ne seront que des marionnettes de ceux qui les ont financés », note le professeur James Ratsima, fondateur du Front patriotique malgache.

Depuis quelques semaines, les attaques personnelles par médias interposées sont constatées. Au lieu de proposer des débats d’idées, certains candidats s’acharnent à dénigrer leurs adversaires à travers la divulgation de grands dossiers liés entre autres au détournement de deniers publics, de corruption ou à des trafics en tous genres. « Nous redoutons des affrontements d’autant que certains candidats se vantent d’avoir une grande capacité de mobilisation jusqu’au fokontany. Ainsi, ils sont déjà convaincus de gagner l’élection sinon il y aurait des manipulations ».

À entendre le professeur, les ingrédients d’un trouble sanglant sont presque réunis. Toutefois, pour plaire à la communauté internationale, on s’évertue à organiser l’élection présidentielle. « Nous tenons responsable la Haute cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale indépendante, le Conseil du fampihavanana malagasy et le gouvernement s’il y a encore des troubles ou du sang versé », prévient-il.

Nationaliste et patriote, James Ratsima fait appel à la solidarité de tous les Malgaches pour endiguer l’influence étrangère. A travers le Front patriotique, il veut rassembler toutes les tendances politiques. « On nous impose la démocratie, un concept importé pour semer les troubles, on nous impose la Constitution qui ne sert qu’à protéger l’intérêt de quelques privilégiés, on nous finance pour organiser une élection qui n’est qu’une gesticulation politique participative. Le moment est venu pour que les Malgaches prennent leur avenir en main », poursuit-il.

Dans cette optique, le Front patriotique malgache propose l’organisation de dialogues participatifs à partir de la base avant de se lancer dans les élections. « À partir des fokontany et des fokonolona, des dialogues progressifs seront organisés sans interventions étrangères. Nous avons des techniciens compétents et patriotes pour mener cela. Ainsi, il faut revoir toutes les structures mises en place, la loi électorale, la liste électorale », conclut James Ratsima.