Déchets – Les élus des îles unissent leurs efforts

Une charte sur une meilleure gestion des déchets dans les îles de l’océan Indien vient d’être signée. Les élus font preuve d’engagement.

Réunis depuis la semaine passée en séminaire dans le cadre des premières Assises de la Croissance Verte organisées par ILEVA et la ville de la Possession, les élus des cinq îles de l’océan Indien ont signé, ce mercredi 3 octobre, une charte dans laquelle ils s’engagent à unir leurs efforts en faveur d’une meilleure gestion des déchets dans la zone.

Elaborée à l’échelle régionale, cette charte s’inscrit dans le prolongement de la feuille de route publiée lors de la Conférence de Marrakech de novembre 2016 sur les changements climatiques.

Dans le cadre de la coopération décentralisée et des partenariats établis entre les différentes collectivités sous l’égide de l’Association des Villes de l’Océan Indien (AVCOI), les élus locaux réaffirment leur volonté de réduire le gaspillage d’énergie, de limiter la consommation de matières premières et de restreindre la production de déchets. Avec l’appui de l’AVCOI, les élus locaux s’engagent également à favoriser la création d’une économie circulaire régionale.

Urgence

L’association sollicitera prochainement les institutions et organisations inter-gouvernementales pour imposer politiquement ce concept à l’échelle de l’océan Indien.

D’une façon plus générale, ces premières Assises de la Croissance Verte ont permis aux participants d’actualiser l’état des lieux sur les déchets dans l’océan Indien. Un état des lieux dressé par la COI et l’Agence Française de Développement (AFD), dans un rapport publié en 2014.

À l’unanimité les élus ont aussi pris conscience de l’urgence de la situation environnementale et se sont fixé comme objectif de mettre rapidement en œuvre des solutions communes. D’un point de vue opérationnel, cette décision se traduira par l’élaboration d’une feuille de route permettant de développer une synergie positive et de construire, étape après étape, les contours d’une coopération efficace.

Ils ont dit : «Le développement durable n’est pas une utopie mais une question de survie. Nous ne pouvons plus attendre car demain les générations futures nous le reprocheront». Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre, président de la CIVIS, président d’ILEVA«Comme l’ensemble des îles de l’océan Indien, Maurice plaide pour la construction d’un nouveau modèle de société qui favorise la transition vers des modes de vie plus durables». Daniel Eric Clive Laurent, maire de Port-Louis, co-président de l’AVCOI

© JIR