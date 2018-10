Création audiovisuelle – Dane Doods partage sa vision artistique

Une rencontre inédite débouchant sur une approche exclusive de l’art audiovisuelle et de la création artistique, ainsi se décrit l’atelier proposé par Dane Dodds à l’Is’Art Galerie.

Toute une semaine d’échanges qui présage l’épanouissement et la créativité artistique pour tous les férus d’art de la capitale. C’est ce que l’artiste et cinéaste multidisciplinaire Dane Doods réserve à tous ceux qui se joindront à lui, à l’Is’Art Galerie Ampasani­malo, du 10 au 18 octobre. Fort de ses origines sud-africaines, il nourrit une passion particulière pour l’éclectisme artistique et l’inter-culturalité.

Entre le septième art, la sculpture, la photographie, l’installation artistique et l’art urbain, Dane Dodds se diversifie aussi bien qu’il étoffe son parcours de part et d’autre du globe. C’est ainsi qu’il se découvre dans la Grande île grâce à un projet de partage de connaissances et de compétences artistiques, orchestré par l’Is’Art Galerie à Ampasani­malo et « ANT Mobility Grant » de Pro Helvetia Johannesburg. Sous le parrainage du « Swiss agency for development and cooperation », se propose alors un atelier enrichissant pour tous les artistes qui s’y joindront. Pour l’occasion, de 9 heures à midi puis de 14 à 16 heures, les inscrits jouiront d’un programme bien garni qui se focalisera principalement autour de la photographie, de la vidéo et des pod-casts, de la part de Dane Dodds.

Rêveur et autodidacte

Résident entre le Danemark et l’Afrique du Sud, Dane Dodds se distingue par son engouement pour l’aspect visuel et audio-visuel de son art. Il travaille actuellement sur un long métrage documentaire qui porte sur une quête initiatique visant à appréhender le désir humain. Il s’illustre autant à travers une certaine forme de fantaisie, conjuguée aux réalités actuelles, pour valoriser ses inspirations. Ainsi, il y représente entre autres, une marionnette animatronique avec laquelle les personnages interagissent, tout en focalisant son travail sur la guérison et l’exploration.

De nature plutôt fantasque, Dane Dodds affirme lui-même, selon ses propres mots « Vouloir faire un film sur la lune » par la suite. Autant d’inspirations et de connaissances que l’artiste aimerait partager avec son assistance, lors de cet atelier d’une semaine. Il se plaira aussi à échanger sur le « Story telling », la narration, tout en étudiant le cinéma en général. De même, le développement d’un concept, la gestion d’un projet ainsi que l’étude des outils de traitement, seront aussi au programme. Le tout sera évidemment ponctué de plusieurs séances de travaux pratiques.