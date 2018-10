Cercle des économistes – Un mémorandum comme ligne de conduite

En parallèle à l’ouverture de la période de campagne électorale, le CREM dévoile le memorandum de la première édition du forum économique national.

Le Cercle de Réflexion des Économistes de Madagas­car (CREM) rend public le document intitulé «Les conditions du décollage économique de Madagasca». Son président Rado Ratobisaona accompagné des membres exécutifs ont tenu un point de presse, hier, à Antsahavola. Le papier réorganise les propos des intervenants de la première édition du forum économique national du CREM et des réflexions des économistes nationaux sur les conditions des décollage économique de Madagascar. Ses auteurs y développent en détail des thématiques tel que l’autonomie financière du pays par le renforcement du système des finances publiques, la

gestion des ressources naturelles, les épargnes et l’institution d’une banque malgache. Par ailleurs, le renforcement des secteurs comme l’agribusiness, l’industrialisation ou encore les mines est aussi préconisé par les économistes. Cependant, ces observateurs émettent quelques réserves par rapport aux portées et limites de la politique des zones économiques spéciales (ZES). «Il s’agit ici de ne plus refaire les mêmes erreurs telles que la privatisation à outrance l’installation des zones franches dans les années quatre-vingt-dix dont les impacts économiques ne correspondaient pas vraiment aux projections politiques de l’époque», selon le président du CREM.

Mobilisation

Récidive. Ce regroupement des experts juniors et séniors attire l’attention sur les grandes questions économiques du pays à travers ce recueil. Les détails du programme de développement économique suivant la vision de ces observateurs dans ce recueil vont être portés à l’attention des trente-six candidats à la présidence. «Ce plan de développement économique n’entre pas en contradiction avec leurs programmes individuels», selon encore le président du CREM.

Après la première édition du forum économique national du CREM qui s’est déroulé le 26 et 27 mars de cette année, la publication de ce mémorandum constitue leur seconde manifestation pour cette année,

outre les parutions à l’antenne, au contraire il leur est complémentaire. Le contexte électoral d’aujourd’hui favorise davantage les débats sur les questions centrales liées au développement du pays.

Narindra Randriananja