Maurice – La Sentinelle se bat pour la protection de ses sources

Une divergence d’idées et de points de vue entre la police et les journalistes concernés. Ces derniers maintiennent leur position en défendant toute une profession, disent-ils.

Dix mois après l’échec de l’opération «dévir lankét» du Yerrigadoogate, et malgré son incapacité à loger une accusation provisoire contre les trois journalistes de l’express (en l’occurrence Nad Sivaramen, Axcel Chenney et Yasin Denmamode), auteurs de l’enquête qui a poussé – Attorney General à la démission, la police ne semble pas vouloir abandonner sa mission d’intimidation vis-à-vis de nos journalistes.

Étant en possession de deux téléphones portables et d’une clé USB saisis lors d’une perquisition chez Axcel Chenney, elle a obtenu un ordre de la cour signé par la juge Hamuth- Laulloo. Mais l’ordre ne permet pas à la police de les fouiller. La juge en fait ordre au journaliste de remettre à la police les données liées au Yerrigadoogate qui se

trouvent sur les téléphones et la clé USB.

Alors que le Central Criminal Investigation Department (CCID) s’apprêtait à procéder à un long exercice de fouille électronique mercredi dernier dans les locaux de l’IT

Unit, Axcel Chenney et son avocate ont pris les policiers de court en leur expliquant que l’ordre de la juge ne leur permet pas de fouiller les téléphones et la clé USB.

Ingérence illégale

Après avoir informé la police qu’ils allaient quand même contester l’ordre de la juge, le journaliste et son avocate ont coupé court à l’exercice qui n’aura duré qu’une petite demi-heure.

Et hier, l’avoué de La Sentinelle a demandé à la Cour suprême d’annuler cet ordre pour plusieurs raisons. La première étant son ambiguïté : les téléphones ayant été saisis par la police, il ne peut techniquement pas se plier à l’ordre, c’est-à-dire choisir ce qui est lié à l’affaire Yerrigadoogate et le remettre au CCID.

Autre raison invoquée : la protection des sources. Un des téléphones est un «pool phone» utilisé à tour de rôle par l’ensemble des journalistes de l’express, et il fait partie d’un groupe WhatsApp qui sert de plateforme commune d’échange d’informations entre tous les journalistes. «L’ordre de la juge est une ingérence illégale qui viole l’article 12 de la Constitution», argue La Sentinelle.

L’ordre de la juge ayant été émis après une demande «ex parte» fait aussi partie des arguments de notre groupe de presse. «Si la demande avait été faite inter parte, j’aurais eu mon mot à dire», explique Axcel Chenney en plaidant ainsi le viol du principe de justice «audialteram partem». Si ce principe avait été respecté, la police et la cour auraient su qu’aucun des téléphones, tout comme la clé USB, n’appartient au journaliste.

L’affaire a été renvoyée au 16 juillet.

Un des documents phares de l’enquête est une note manuscrite qui contient des instructions comme «Go to Geneva. Set up Bank Accounts», entre autres. Dans son affidavit initial, Husein Abdool Rahim affirme que c’est Ravi Yerrigadoo qui en est l’auteur. Ce qu’il a maintenu sur RadioPlus le jour où il a retourné sa veste avant de préciser dans Le Défi Quotidien le lendemain que c’est Dick Kwan Tat (autre protagoniste du quatuor Rahim-Yerrigadoo-Sundanum-Kwan Tat) qui a écrit cette note, dont une copie a été remise à l’ICAC par Nad Sivaramen, Directeur des publications de La Sentinelle.

