Concours de START-UP – Manjary et Greentsika sortent du lot

Sélectionnés parmi quatre autres concepts innovants, deux startups béné­ficieront d’un financement pour démarrer leurs activités.

Faire de Mada­gascar un pays de startups. C’est à travers ce leitmotiv que l’équipe de 100 startups.co a organisé la semaine dernière l’évènement baptisé « Get­Together/The Final Pitch » à Ankorondrano. L’idée étant de promouvoir et d’accompagner les idées de startups innovantes des entrepreneurs à Madagascar avec un objectif assez ambitieux sur le long terme. L’équipe compte financer une centaine de projets innovants à forte valeur ajoutée pour qu’ils deviennent des entreprises pérennes, créatrices d’emplois et viables à long terme.

Le financement est fixé à 2000 euros maximum par startup. Jusqu’ici, la première levée de fonds a réuni 5202,41 euros. Une somme qui est revenue respectivement à « Greentsika », une startup écolo promouvant une solution de collecte de déchets à domicile avec abonnement et à Manjary une startup ambitionnant de produire des fruits, légumes et condiments séchés.

Après plus de trois mois de formation et de mentoring rapproché, ces deux projets ont reçu le fameux « seed financement », qui leur permettra de démarrer leurs activités. « Greentsika et Manjary ont obtenu les meilleures appréciations du jury grâce à leur réalisme dans la conception de leur business plan. Notamment sur le plan de l’innovation, la création d’emplois ainsi que de la viabilité de leur projet à long terme », explique Carole Rakotondrainibe, membre du jury. Des qualités qui se sont révélées, notamment grâce à la phase d’incubation de trois mois où les porteurs de projets ont acquis une certaine maturité, tant dans leurs idées que dans leur personnalité via les panels de formation dispensés par des formateurs professionnels qui ont renforcé leur background entrepreneurial.

Financement participatif

« 100startups.co a apporté pour Manjary deux points essentiels : d’abord le développement personnel pour chaque membre de l’équipe, parce que non seulement on a assisté à des ateliers sur comment prendre des décisions mais aussi comment améliorer l’estime de soi. Nous avons également eu une amélioration de compétences dans le domaine financier, comme comment gérer l’entreprise, les ressources humaines… », précise Voniarimanana Avotriniaina Stannie de Manjary. « l’équipe de 100startups.co est convaincue que grâce à un accompagnement de proximité, les idées innovantes peuvent se transformer en entreprises qui répondront au besoin réel de la population malgache. Elle croit en l’entrepreneuriat en tant que levier de développement pour l’économie de la Grande île et n’hésite pas à appuyer les projets qui peuvent réellement avoir un impact positif sur Madagas­car », souligne Vola Elodie Rabenivo, membre de l’équipe 100 Startup.co.

Ceci étant, comme il s’agit de la première fournée de projets chez 100startups.co, « suivons nos objectifs, il nous reste encore quatre-vingt-dix-huit startups à financer à hauteur de 2000 euros chacune. Ainsi, nous sommes toujours en quête de financement grâce au concept de “crowdfunding” ou financement participatif pour les prochaines fournées de projet », conclut-elle