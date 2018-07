Concert classique – « Parlami d’Amore » fait chavirer les coeurs

Une douce épopée musicale envoûtante de bout en bout et qui a réjoui le coeur des mélomanes présents à l’Hôtel de Ville Analakely, samedi soir. « Parlami d’Amore » a conquis.

Resplendissant d’une poésie lyrique captivante. C’est un concert classique enchanteur qui a égayé la soirée des férus du genre à l’Hôtel de Ville Analakely dans la soirée du samedi. Sobrement intitulé « Parlami d’Amore », ce fut l’occasion d’apprécier l’étendue du talent de trois artistes de musique classique exceptionnels.

La soprane Natacha Rajemison, le baryton Rahf ou Rakotoarimino Antsanirina Hery Fifaliana de son vrai nom et la pianiste Mirana Randria convient alors le public pour un savoureux voyage dans le temps, durant lequel ils revisitent les plus grandes mélodies françaises et les chants napolitains. Vers 19h, dans un cadre lumineux, convivial et convenable pour un événement d’une telle envergure, le hall de l’Hôtel de Ville accueille alors l’auditoire de notre trio, où mélomanes de toutes les générations se sont retrouvés. Un récital lyrique, porté par les puissantes voix de Natacha Rajemison et Rhaf, le tout sublimé par l’adresse de Mirana Randria au piano, se découvre alors. Au programme, c’est près d’une bonne quinzaine de compositions d’illustres compositeurs francophones et napolitains, qui ont été interprétées. Une véritable ode à l’amour, à la poésie et au romantisme, « Parlami d’Amore» subjugue alors les romantiques présents dans la salle.

Sobre et romanesque

C’est Mirana Randria qui ouvre le bal le temps d’un solo au piano avec lequel elle éblouit l’auditoire. Interprétant la sonate « Pathétique » de Ludwig Van Beethoven, elle confirme sa virtuosité et s’affirme comme une pianiste remarquable. Tout aussi talentueuse, la soprane Natacha Rajemison entame alors la première partie du concert en sublimant la scène de son amour pour les mélodies françaises. C’est avec « Romance » de Claude Debussy qu’elle se présente, enchainant par la suite les mythiques compositions de Gabriel Faure et son « Claire de Lune », mais aussi « Mignone » de Cécile Chaminade et « Nuit d’Espagne» de Jules Massenet entre autres. Gracieuse et élégante, Natacha Rajemison fascine par la douceur de sa voix. Rhaf, quant à lui, en tant que baryton, affiche une voix plus imposante, mais néanmoins enchanteresse. Excellent particulièrement dans les chants napolitains, Rhaf reprend les plus grands classiques comme « A Chloris» de Reynaldo Hanh, mais aussi « Vorrei morire » de Francesco Paolo Tosti, ainsi que « Non Ti Scordar di me » de Ernesto De Curtis. Fer de lance du répertoire de ce récital classique, c’est avec « Parlami d’amore » de Cesare Andrea Bixio que Rhaf et Mirana Randria clôturent le concert. Une éminente prestation de la part de ce trio de passionnés de musique classique, qui aura charmé tous les mélomanes présents dans le hall de l’Hôtel de Ville.