Smatch-in VII – Vers un doublé du DEGS

Le carré final formé. L’ambiance est toujours au rendez-vous malgré les réclamations et disqualifications de quelques équipes « favorites » du Smatch-in version XXL 2018. Les spectateurs de chaque école sont venus nombreux soutenir leurs équipes respectives.

Encore inhabituel pour les compétitions fédérales, les maillots des joueurs sont tous personnalisés. Quant aux résultats des quarts de finale, le département économie, gestion et sociologie a qualifié ses équipes masculine et féminine en demi-finale du tournoi.

Chez les garçons, DEGS vainqueur sur ISPM par 67 à 64 affrontera en demi-finales l’ESMIA. Cette dernière a écarté en quart le MBS par 81 à 70. Et l’autre demi-finale sera entre l’ISCAM et l’AGRO. Le premier alignant Ntsoa de l’Ascut, équipe vice championne nationale U20G a écarté en quart de finale l’ESPA.

L’AGRO a, de son côté, éliminé l’ENEAM par 80 à 47. En demi-finales des filles, IMGAM jouera contre ESSCA d’une part et DEGS affrontera Saint Michel. En quarts de finale, DEGS s’est imposé par 55 à 37 face à l’IST. IMGAM a, à son tour, défait CNTEMAD par 63-53.

ESSCA a éliminé la formation des Lettres par 59 à 49 et Saint Michel victorieux contre l’ISPM, sur le score de 71 à 51. Concernant l’incident du jeudi, « nous avons dû prendre des mesures à l’encontre de trois équipes qui ont violé le règlement à savoir Saint Michel, UPRIM et IMGAM. Leurs adversaires respectifs ont déposé des, réclamations. Ces équipes sanctionnées ont aligné des joueurs non bacheliers, ou des joueurs licenciés N1A ou N1B ou âgés de plus de 20 ans… L’équipe accusée devrait ensuite apporter des preuves dans un délai bien défini. Dans le cas contraire, elle est déclarée forfait », a expliqué Lucas Ramarozaka, un des organisateurs.

Les vainqueurs de ce jour se qualifieront pour les finales prévues ce dimanche après-midi. La phase finale du Smatch-in dance contest ainsi que celle du concours Miss et Mister Smatch-in se tiendront aussi ce dimanche.

Quatre établissements sont qualifiés pour les demi-finales du dance contest en l’occurrence l’ISCAM, l’ESMIA, l’UPA et l’INSCAE. Pour booster l’ambiance avant le coup d’envoi des deux finales, Tence Mena effectuera un show inédit au palais des sports.