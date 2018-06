Rallye RC – Championnat de Madagascar – Ruée vers la seconde manche

La Team Tia RC, un groupe de personnes passionnées de voitures RC, des petites voitures de rallye télécommandées, organisera ce samedi 9 juin 2018 une course comptant pour le championnat de Madagascar de Rallye RC.

Cette course compte pour la deuxième manche après celle organisée par Gasy RC fin mars. Le coup d’envoi sera lancé vers 8 heures du matin dans l’enceinte Zital Ankorondrano, derrière la Tour Zital.

Cette manche est baptisée Tia RC Tour 2018. Six catégories à savoir le Rallye tracé Electrique, le Rallye tracé Thermique, le Rallycross Electrique, le Rallycross Thermique, le Run et le Tuning seront au programme ce samedi.

En sus, une séance de démonstration Crawler sera aussi au programme. Les inscriptions ont pris fin ce jeudi mais toutefois, les retardataires pourront encore s’inscrire le jour de la course, ce 9 juin avant 8 heures avec une participation à 10000 ariary tandis que le droit normal est de 8000 ariary. En tout cas, on assiste à une véritable ruée, en juger le nombre d’inscrits jusqu’ici.

La reconnaissance débutera la journée vers 8 heures, suivi de la visite technique et le coup d’envoi de la première épreuve spéciale est programmé à 8 heures 40 minutes. La phase finale du Rallycross est prévue à 15 heures et quart, et celles des autres à 16 heures.