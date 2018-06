JIRAMA – Le système de relevé se modernise

Automatisation. C’est à partir de ce principe que la société nationale d’électricité compte améliorer son système de contrôle de consommation auprès des abonnés. L’annonce a été effectuée hier au siège de la Jirama à Ambohijatovo par le comité de direction. « Nous travaillons déjà de près avec les trois opérateurs de téléphonie mobile par rapport à la facilitation de paiement des factures. Une démarche que nous allons instaurer directement auprès des abonnés à travers la vulgarisation du système d’autorelevé », souligne Henri Randriamanana, Directeur général adjoint opération de la Jirama.

L’idée étant que ce soit l’abonné lui-même qui se chargera de comptabiliser sa consommation mensuelle. Des données qui seront envoyées à la société nationale via les courriers électroniques ou encore par sms selon les possibilités. «Cela nous évitera des oublis de facturation dû à un oubli de passage de l’agent releveur par exemple. Agent qui d’ici peu, deviendra un coach accompagnateur pour les abonnées lors que la démarche d’automatisation sera pleinement effective», explique Andrianariseheno Razafindranaivo. Ainsi, des campagnes de sensibilisation et de communication seront entrepris d’ici peu afin d’orienter les habitudes des consommateurs dans ce sens afin d’aider les abonnés à mieux gérer et comprendre les rouages du fonctionnement de la facturation de la jirama qui aura toujours été un mystère pour la majeure partie de ces abonnés.