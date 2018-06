Football for friendship – Mondial pour les U12 en Russie

Avant le coup d’envoi du Mondial de football, en Russie, des centaines de jeunes du monde entier se retrouveront à Moscou, dans le cadre du programme Football For Friendship ou F4F.

Madagascar sera représenté par Itokina Ratsimbason et Irina Rakotomamonjy, qui ont été choisis suite à une sélection organisée par la Fédération Malgache de Football. Itokina, jeune footballeur de Saint-Michel Amparibe, participera au mini-championnat du monde des moins de douze ans, mardi prochain. Il évoluera au poste d’attaquant pour l’équipe dénommée « Dama Gazelle », avec des joueurs venant d’autres pays.

Au total, trente-deux formations s’affronteront durant cette compétition. Pour sa part, Irintsoa, qui étudie à l’école Kits4Kids à Ilafy, couvrira l’événement en tant que jeune journaliste. Elle sera encadrée par un journaliste sénior.

La délégation malgache, qui compte quatre individus, est passée au siège de la FMF à Isoraka, hier en début d’après-midi. Elle y a reçu le traditionnel « tso-drano » de la part du président par intérim, Doda Andriamiasasoa, et des dirigeants fédéraux.

Éducation des enfants

Football For Friendship est un programme social international, mis en place par la société russe Gazprom. Il vise notamment à inculquer plusieurs valeurs auprès des enfants, en l’occurrence l’amitié, l’égalité, l’équité, la santé, la paix, la dévotion, la victoire, la tradition et l’honneur. Il s’agit donc d’utiliser le football comme un outil d’éducation et de communication.

Pour cette édition 2018 qui se tient à Moscou, les jeunes, issus de deux cent onze pays, participeront à un camp de trois jours, ce samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 juin. Par la suite, il y aura le tournoi mini-Mondial, le mardi 12. Pour le mercredi 13, ils participeront à un forum. Et enfin, pour conclure leur séjour moscovite, ils assisteront au match d’ouverture du Mondial, entre la Russie et l’Arabie Saoudite, le jeudi 14 au stade Luzhniki.