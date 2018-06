Footbal – Telma coupe de Madagascar – Soixante-quatre équipes au tour préliminaire

C’est lancé. La Telma Coupe de Madagascar 2018 sera l’une des attractions sportives à suivre dans les prochains jours, sur le territoire malgache. Pour cette version 2018, soixante-quatre équipes sont engagées pour jouer les préliminaires où la formule de compétition se joue en éliminatoires directes.

Le premier match qui a pu se faire s’est joué au stade de Sambava, où on a vu la victoire de l’ASCUS Sava sur trois buts à rien face au JSA Sava. Les soixante-deux autres équipes joueront les 9 et 10 juin dans plusieurs sites éparpillés un peu partout dans différentes villes de Madagascar qui sont Toliara, Tanambe, Tsiroano­mandidy, Mahanoro, Sam­bava, Port-Berger, Manakara, Mahajanga, Maevatanana, Ihosy, Tolagnaro, Fiana­rantsoa, Fenoarivo Atsina­nana, Maromamy, Carion, Antsirabe, Ambatondrazaka, Ambositra, Antsohihy et Ambanja.

Le centre technique de Carion, par exemple, accueil­lera deux rencontres durant la journée du 10 juin. Le TAM MJK Analamanga affrontera le FC Reste du Monde de Boeny à 10h et le COSPN Analamanga aura à jouer le FC Gael de Bongolava à partir de 12h30.

Au stade Rabemananjara de Mahajanga, on verra la rencontre entre le Kintan’i Boeny contre le GSB Betsiboka. À Fianarantsoa par contre, on aura trois rencontres intéressantes et l’une d’elle sera l’affaire du Fomela Haute Matsiatra et de l’AS Jofama Amoron’i Mania.