Fête de la musique 2018 – La découverte des acteurs musicaux favorisée

Trois scènes accueilleront une quarantaine d’artistes d’univers musicaux différents. Ce sera lors de la célébration de la Fête de la musique à l’Alliance Française d’Antananarivo, le 16 juin.

L’Alliance Française d’Antananarivo ou AFT mettra en exergue la diversité musicale de la Grande Ile, le samedi 16 juin à partir de 13 heures, dans le cadre de la célébration de la Fête de la musique 2018. La grande scène du hall, appelée pour l’occasion «Ravintsara», sera destinée aux musiques jeunes. Le rap, le RnB, le raga dancehall, la musique électro, et autres musiques de ce genre règneront en maître dans cet espace avec les artistes locaux en vogue tels que Tsekma, ADR, Kimza, Nayad, et Chantal qui vont se relayer pour chauffer l’ambiance sur scène. Trois jeunes talents dans le même registre seront également à découvrir. Le spectacle associera performance vocale et animations audio et vidéo dans une atmosphère clubbing.

Simultanément, mais dans la partie ouest des bâtiments de l’AFT, le pop rock, le jazz, le roots et la musique traditionnelle investiront la scène « Veromanitra » sur laquelle Kristel, Mina Bolimakoa, Moajia, Kabôsy Spirit, Dougl, Af Jazz, Rain’Ve offriront de belles prestations avec neuf nouveaux talents à découvrir. Sur la scène « Havozo » qui sera installée dans le parking côté Est de l’AFT, l’ambiance prendra les couleurs tropicales pratiquées dans différentes régions de Madagascar avec Mijah, Dedake, Ariane, Jarifa, et Sandra Beloba en tête d’affiche. Onze jeunes talents vont s’exprimer sur cette scène pour épater le grand public.

Les nouveautés

« La fête de la musique est aujourd’hui une opération mondiale. Et le groupement des Alliances Françaises de Madagascar va axer ses efforts pour la promotion et la valorisation des talents locaux. Les vingt-neuf réseaux de Madagascar se mobilisent dans le même but», a précisé Jean-Paul Clément, le directeur général de cette institution, lors de la conférence de presse qui s’est tenue dans son enceinte, le vendredi 8 juin matin.

Les artistes auront l’occasion de rencontrer les professionnels de la programmation et les festivaliers durant cet événement. Un espace qui favorisera cette rencontre sera aménagé à cet effet. « Cette opportunité s’ouvre à tous les artistes sans exception. Ils doivent tout simplement préparer leurs dossiers pour les auditions», a expliqué le comité d’organisation.

Si lors des éditions précédentes, le grand carnaval qui sillonna les artères de la capitale marquait la Fête de la musique, cette année, cette grande parade est annulée à cause du climat politique actuel, pour le bien de tout le monde.