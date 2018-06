Basketball – Mada N1A – Une équipe dissoute, trois autres absentes

Le nombre des équipes en lice à la première phase des championnats nationaux N1A est réduit à vingt-deux au lieu de vingt-six. Quatre des clubs engagés ne seront pas de la partie.

Coup d’envoi hier. La phase aller ou première étape des championnats nationaux N1A hommes et dames se dérouleront comme chaque année à Mahajanga.

Les matches de groupes se joueront du 8 au 17 juin au complexe sportif d’Ampi­sikina et à l’ancien gymnase de la commune urbaine de Mahajanga. Finalement, selon le communiqué de la fédération, seulement vingt-deux équipes au lieu de vingt-six disputeront cette première phase du sommet national.

Chez les hommes, treize équipes joueront à Maha­janga au lieu des quatorze qualifiées. Le Sporting Diana déjà tiré dans le groupe se déclare forfait, étant dissout à quelques jours du coup d’envoi. Du côté des dames, neuf équipes sur les douze engagées chez les dames seront en course dans la capitale majungaise.

Trois clubs ne viendront pas disputer cette phase aller et seront absentes à savoir le CRJS Atsinanana et CBB OTIV Alaotra Mangoro, tous les deux composants du groupe A et CBBA Amoron’ Imania dans le groupe B. Six matches ont été au programme de la journée inaugurale du championnat.

La journée d’hier a été marquée par la victoire d’entrée du club champion en titre, l’association sportive et culturelle de Boeny. Elle a largement défait l’AS Victoire, également de la ligue hôte, par 93 à 52. Bon début aussi pour la gendarmerie nationale basketball qui a disposé de Sebam Boeny sur le score de 76 à 66.

Le club porte-fanion de Diana, Cosmos vient aussi de décrocher sa première victoire sur le score de 78 à 69 hier face à l’UBC Vakinankaratra.

Qualification

Pour les N1A hommes, cette compétition est réservée aux quatorze équipes qualifiées dont neuf, lors du championnat 2017. Trois autres ont été nouvellement qualifiées lors du championnat national N1B version 2017 et deux autres qualifiées lors de la Coupe du Président version 2018.

Quant aux dames, neuf équipes sont celles N1A qualifiées à l’issue du championnat 2017 et trois autres ont eu leur qualification lors du sommet national N1B 2017. Elles sont réparties en deux groupes selon le classement du dernier championnat. Quant à la formule de compétition de cette première phase, les équipes composantes du groupe A rencontreront celles du groupe B pour les hommes comme pour les dames.

En deuxième phase, prévue du 19 au 28 octobre au palais des sports Maha­masina, les équipes composantes de chaque poule se rencontrent. Les points obtenus lors de la première phase seront ajoutés à ceux de la seconde phase.

Les huit équipes mieux classées hommes comme pour les dames accéderont en quarts de finale. Les cinq dernières équipes au classement général à l’issue du championnat national N1A hommes et les trois dernières chez les dames seront reléguées en N1B à la prochaine saison.