Trois tous-terrains chargés de cannabis et de sacs tissés de chanvre indien ont été interceptés à Ihosy. Une cocarde de général de brigade a été découverte.

Des militaires cloués au pilori. Hier après-midi, un commandant de l’armée malgache et deux adjudants chefs ayant servi sous ses ordres se sont fait cueillir pour trafic de drogue lors de leur passage à Ihosy. Quatre civils ont mis dans le même sac.

Ces sept suspects sont tombés dans les mailles des filets tendus par les forces de police lorsque trois véhicules tout-terrain à bord desquels ils se trouvaient ont été immobilisés au niveau d’un point de contrôle. En inspectant les 4×4, les policiers qui les ont interceptés ont été pantois lorsqu’ils ont mis la main sur une quantité de chanvre indien dépassant l’entendement.

Cent sacs en polyéthylène tissé, pleins de cannabis à ras bord, ont été dénombrés dans les trois véhicules. En passant au peigne fin l’habitacle d’une Toyota Land Cruiser de couleur grise, immatriculée à Tana, les policiers ont dans la foulée retrouvé une cocarde de général de brigade en plus de toute une cargaison de drogues. Des dizaines d’autres sacs de cannabis trônaient en revanche sur les caissons des deux autres pick-up tout-terrain, dont une Nissan Hardbody et une Toyota.

Mercenaires

Le commandant mouillé dans cette affaire est officier supérieur adjoint au 1/RM5 de Toliara. Les deux sous-officiers incriminés servent eux aussi dans ce même corps de l’armée malgache. Ils étaient tous les trois en tenue réglementaire lorsque leur trafic a tourné court.

Soumis au feu des questions, les trois militaires et leurs comparses auraient indiqué qu’ils avaient quitté la cité du Soleil pour rejoindre Antananarivo.

Une source sécuritaire à Betroka souligne pour sa part que la drogue saisie serait en provenance de Miary Aomby, où les plantations de chanvre indien prolifèrent à perte de vue. Hier, vers 4 h du matin, les trois tout-terrain pleins de joints ont quitté la ville de Betroka. Pour dérouter et dissuader tout contrôle routier, le commandant s’est installé à l’avant du 4×4 qui a ouvert la caravane. Lorsque des éléments troublants lui ont mis la puce à l’oreille, la police locale a effectué une liaison avec celle d’Ihosy qui n’avait plus qu’à attendre de pied-ferme les trafiquants.

Le grand manitou qui se trouvait à la tête de la filière opèrerait depuis Tana. Pour parvenir à ses fins, il recrutait les mercenaires les plus téméraires en leur proposant d’importantes sommes d’argent.

Seth Andriamarohasina