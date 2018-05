Saisie de dix mille tortues – Deux experts étrangers à Toliara

Deux experts envoyés par le Centre de Protection et de Récupération des Tortues (CPRT), basé à Chavornay en Suisse, viennent à la rescousse des près de dix mille tortues radiées, découvertes dans une repaire de braconniers à Betsinjaka Toliara II, le 10 avril.

Le CPRT est venu prêter main forte suite aux doléances des organisations non gouvernementales appuyées et soutenues par les autorités, ayant pris en main les reptiles rescapés. Parmi toute cette population de tortues étoilées prises sur un réseau de braconniers, près de huit cents avaient déjà péri en raison des conditions peu viables dans lesquelles elles ont été retenues, jusqu’aux toilettes d’une maison à deux étages à Betsinjaka. Après avoir été mis en terre, les cadavres ont été, par la suite, déterrés puis incinérés après que les responsables ont constaté que cela représentait un danger pour la nappe phréatique. Une prolifération de bactéries était de surcroît à craindre. « Nous avons construit 800 m2 d’enclos pour les tortues et édicté des mesures nécessaires pour éviter une épidémie grave. Un protocole a été élaboré », explique Jean-Marc Ducotterd, responsable du centre de protection des tortues.

Informés de ce trafic rocambolesque d’une espèce protégée, un substitut du procureur près du tribunal de première instance de Toliara, des représentants du Bureau Indépendant Anti-corruption (Bianco), la gendarmerie nationale ainsi que des responsables auprès de la Direction Régionale de l’Environnement Forêt de l’Atsimo Andrefana, ont fait une descente dans la maison où ces tortues ont été séquestrées. Trois personnes ont été arrêtées.

Andry Manase