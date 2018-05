Infrastructure – Le savoir-faire norvégien pour les routes

Une technique révolutionnaire et moins coûteuse est à présent disponible pour la construction des routes. Nomad lance ainsi Norseal, un stabilisateur de sol.

Besoin de changement. C’est à partir de cette vision qu’une nouvelle technique de construction de route a été présentée avant-hier, à l’hôtel se Louvre Antaninarenina. Combinant les dernières technologies dans l’huile de cimentation de puits industriels avec de nouvelles innovations dans la construction de routes, la société Nomad, d’origine norvégienne, apporte une avancée technologique dans la construction routière en lançant, sur le marché malgache, leur nouveau produit dénommé « Norseal ». « Norseal est un stabilisateur de sol, à base de poudre, non-organique, chimique et renforcé de fibres. Il peut être utilisé pour stabiliser des sols formés d’argiles lourdes ou de sols sableux, leur conférant une structure solide, flexible et imperméable », explique Mugaas Kristian, directeur de projet de Nomad.

Ce stabilisateur s’utilise avec n’importe quel type de sol existant dans la Grande île, des argiles lourdes aux sols sablonneux. Avec ces propriétés particulières, il est possible de réduire de plus de 50 % les coûts de construction des routes, tout en augmentant la durée de vie de ces dernières, de huit à dix ans, avec un entretien minimal ou nul, selon les prévisions de ses concepteurs. Par ailleurs, avec un faible coût d’utilisation, la possibilité d’acquisition de marché d’infrastructure d’envergure par les petites et moyennes entreprises locales devient à présent envisageable. D’ailleurs, l’huile composant ce stabilisateur est en abondance à Madagascar dans les zones du Bemolanga et de Tsimiroro.

Enjeux

Le développement d’un pays dépend en grande partie de la performance de ses infrastructures. Une région enclavée stagnera sans infrastructures routières lui servant d’ouverture. D’un autre côté, « il est aussi possible que ces phénomènes d’enclavement profitent à une poignée d’opérateurs. Raison pour laquelle, l’enjeu de la promotion de la construction de route nécessite des interventions ainsi que des décisions de la part des politiques pour pouvoir se concrétiser », selon certains participants présents à la cérémonie de lancement du Norseal.

De ce fait, au directeur de projet de Nomad de prendre exemple sur le cas de l’Ethiopie et du Botswana, par rapport à leur politique de développement. Ces deux pays, avec un stabilisateur de même type que le Norseal, ont pu construire de nouvelles routes, tout en ayant la possibilité d’entretenir correctement les anciennes. « Notre philosophie a été de trouver et de développer un stabilisateur à faible coût avec la plus haute qualité et avec des potentiels aussi pour le marché d’exportation, car les stabilisateurs sont largement utilisés dans toute l’Afrique », conclut Brundin Lennart directeur général de Nomad.

Harilalaina Rakotobe