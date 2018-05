Conjoncture – La Ceni exige une prise de décision

L’entité en charge de l’organisation des élections propose trois dates pour la tenue des scrutins. Les députés de l’opposition maintiennent leur cap.

Confus. La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) est sortie de son silence. Coincée entre deux lois électorales, cette structure en charge des élections bouscule les acteurs politiques pour pouvoir avancer. Lors d’une conférence de presse, hier dans ses locaux à Nanisana, la Ceni a exigé une prise de décision rapide et inclusive concernant les lois électorales, les conditions de la stabilité ainsi que le calendrier électoral.

Ainsi, après avoir analysé la situation qui prévaut actuellement, Hery Rakotomanana, président de cette structure a proposé trois possibilités sur le calendrier électoral : l’organisation d’une élection anticipée, le respect du prescrit constitutionnel et le report des élections en 2019.

Dans ces propositions, la Ceni pose le consensus entre tous les acteurs politiques comme condition sine qua non. Elle exige ainsi un accord politique et la promulgation des lois électorales avant la fin de ce mois de mai. En cas d’élection anticipée et en vertu de l’article 52 de la Consti-tution, Hery Rakoto-manana propose « la tenue du premier tour de l’élection présidentielle au plus tôt le mercredi 29 août, pour des raisons techniques et logistiques ». Dans son second scenario, la Ceni se réfère à l’article 47 de la loi fondamentale. La date avancée est ainsi le 28 novembre. En ce qui concerne la troisième proposition, elle évoque le « cas de force majeure » pour reporter le premier tour au 29 mai de l’année prochaine.

Position

Outre le règlement des différends entre les acteurs politiques, la mise en œuvre du calendrier électoral dépend également de la mise en vigueur des nouvelles lois organiques relatives aux élections. Ainsi, lors du conseil du Gouvernement d’hier, il a été décidé de la « mise en conformité des trois lois organiques suivant les dispositions de la décision prise par la Haute Cour constitutionnelle. Et ce, afin de permettre au président de la République de les promulguer dans les meilleurs délais ». De leur côté, les manifestants du parvis de l’Hôtel de ville à Analakely gardent leur cap. « Nous n’avons qu’un seul choix, la démission du président de la République, du premier ministre et son gouvernement », a réitéré Me Hanitra Razafi-manantsoa.

Dans tous les cas, la Ceni semble vouloir rassurer les différentes formations politiques sur son indépendance. Ainsi, elle sollicite tous les acteurs de ne pas les entraîner dans des polémiques politiques. « Laissez la Ceni prendre toutes les décisions concernant le processus électoral », a-t-elle conclu.

Le règlement des différends politiques reste ainsi la clé de voûte de la tenue ou non de l’élection cette année. Il est attendu que les médiateurs nationaux et internationaux parviennent à réunir les protagonistes autour d’une table.

Andry Rialintsalama