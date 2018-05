Automobile – Le ministère de l’Industrie acquiert six Karenjy

Consommer le « vita malagasy ». Tel était le slogan affiché au ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, hier après-midi, à Anosy. C’était à l’occasion de la présentation des Karenjy Mazana II, acquises dernièrement. « Nous choisissons de consommer le « vita malagasy », à travers l’achat de ces Karenjy. La Mazana II peut très bien rivaliser avec les autres tous-terrains de sa catégorie. Je tiens à préciser qu’elles ont été acquises par le biais des Ressources Propres Internes ou RPI. Aujourd’hui, nous en présentons deux. Quatre autres viendront s’y ajouter par la suite », a souligné le ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, Armand Tazafy, durant son allocution.

Le Premier Ministre, Olivier Mahafaly Solonan-drasana, a honoré la cérémonie de sa présence. « Je tiens à vous féliciter pour avoir choisi le « vita malagasy» dont Karenjy est vraiment un bel exemple. Les Mazana II sont aussi performantes et sophistiquées que les machines fabriquées à l’étranger. Et pour cela, je félicite également les ingénieurs qui les ont produites », a-t-il lancé durant son discours. C’était aussi un grand jour pour l’usine Le Relais Soatao Fianarantsoa. Et ce, pour deux raisons, comme l’a précisé Henri Roussel, responsable commercial et SAV de Karenjy.

Fierté

« D’un côté, c’est une fierté pour nous que l’Etat malgache s’engage à soutenir les voitures « vita malagasy ». Le ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé montre la voie via l’achat de ces Mazana II. De l’autre, c’est un engagement sur plusieurs exemplaires. Et donc, il s’agit également d’une bonne opportunité pour nous, d’un point de vue commercial. »

La Mazana II avait été dévoilée à la presse à la fin de l’année 2015. Par la suite, la production en série et la commercialisation ont débuté en 2017. La Karenjy est équipée d’un bloc 1,6 litre diesel de 112 chevaux, fourni par PSA. Que ce soit au niveau motorisation, châssis ou la liaison au sol, elle était déjà au top depuis le début. Côté esthétique et équipements, par contre, plusieurs améliorations ont été effectuées au fil des années. Les deux modèles présentés à Anosy, hier, par exemple, sont équipés de climatisation et de blocage de différentiel. Dans l’habitacle, on a également remarqué une sellerie en cuir, ainsi que divers éléments en bois. L’un des deux dispose aussi d’une nouvelle finition noire mate au niveau des marchepieds.

Haja Lucas Rakotondrazaka