Air Mauritius – L’ A340 Le Cardinal tire sa révérence

Les deux premiers Airbus A340 acquis par Air Mauritius ne seront plus mis en service. Cette décision entre dans le cadre de la modernisation de sa flotte.

Air Mauri­tius (MK) était la première compagnie d’aviation de l’hémisphère Sud à opérer un Airbus A340. Après 21 ans de service dans la flotte aérienne de MK, l’A340 3B-NAY, baptisé Cardinal, tire sa révérence. Il est le premier des deux A340 qui ne voleront plus d’ici la fin de l’année.

«Le départ de ces deux avions entre dans le contexte de modernisation de la flotte d’Air Mauritius. Le leasing du Cardinal est terminé et l’appareil est retourné vers le producteur», fait comprendre Prem Sewpaul, responsable de la communication à Air Mauritius.

Recyclage

Selon certaines sources, il est fort probable que le fuselage de l’appareil soit simplement envoyé dans l’un des cimetières des avions, à l’exemple de ceux dans le désert du Mojave, en Californie, ou en Arizona.

Il est plus que certain que ses moteurs seront recyclés, vu l’âge de l’appareil.

L’A340 3B-NAY, livré à MK en novembre 1996, était l’un des premiers appareils de ce type à être mis en fonction. «Je me rappelle qu’Air Mauritius était la troisième compagnie au monde à acquérir un tel appareil. Donc, tout le monde regardait avec surprise l’un de ces appareils neufs», raconte le pilote à la retraite Dominique Patureau. Ce dernier était aux commandes du vol inaugural de cet avion vers Maurice.

«Je ne sais plus combien de milliers d’heures de vol j’ai fait sur cet avion. C’est tout récemment que j’ai appris qu’il serait remplacé.»

Le départ de l’A340 marque un tournant dans l’histoire de la compagnie nationale.

MK, qui exploite exclusivement des appareils du constructeur Airbus, s’est équipée l’an dernier du récent A350.

