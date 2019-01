Fotball – CAF AWARDS – Madagascar derrière la Mauritanie

Les Barea ont raté le coche. Pour avoir perdu le match retour contre le Soudan, ils ont laissé le titre de meilleure équipe de l’année à la Mauritanie.

Pas de trophée pour Mada­gascar. Le titre d’« équipe masculine de l’année » est revenu à la Mauritanie, à l’issue de la cérémonie de remise de trophées des CAF Awards 2018, hier soir sur l’île de Gorée, à Dakar (Sénégal). La Grande île s’attendait à recevoir la première consécration de son histoire. Et ce, après avoir décroché sa toute première qualification pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Mais voilà, c’est la Mauritanie, qui disputera également sa première CAN au mois de juin, qui a raflé le titre.

Trois nations étaient donc en lice pour le titre d’« équipe masculine de l’année 2018 ». Madagascar, la Mauritanie et l’Ouganda, tous qualifiés pour la CAN qui se jouera en Egypte.

Douze points

Les Cranes disputeront pour la sixième fois, dont la deuxième fois consécutive, la CAN. Tandis que les

Barea et les Mourabitounes participeront pour la première fois à la phase finale, comme cité précédemment. La Grande île s’est démarquée comme étant la première nation à décrocher son ticket pour le sommet continental. Sauf que lors de la cinquième journée, elle a concédé une défaite face au Soudan, certes sans conséquence sur le classement du groupe A, mais qui a tout même fait son effet. Elle compte actuellement dix points, soit trois victoires et un nul, et se trouve au deuxième rang. Pour sa part, la Mauritanie pouvait se vanter d’occuper la première place de la poule I. Elle bénéficie d’un bilan de quatre victoires en cinq rencontres, pour un cumul de douze points. Des résultats qui ont, semble-t-il, fait pencher la balance envers les Mauritaniens.