Élection présidentielle – Victoire confirmée de Andry Rajoelina

La Haute cour constitutionnelle confirme la victoire d’Andry Rajoelina. La totalité des requêtes déposées a été rejetée.

Officiel. Andry Nirina Rajoelina est élu président de la République de Madagascar. Le septième depuis l’indépendance de Madagascar. La Haute cour constitutionnelle (HCC) a rendu son verdict hier à Ambohidahy. Les hauts conseillers ont confirmé les chiffres livrés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) le 27 décembre. Avec 55,66% des suffrages exprimés et cinq cent vingt-six mille voix d’écart avec son concurrent, Andry Nirina Rajoelina est officiellement déclaré vainqueur de la course à la magistrature suprême. « Il entrera en fonction à partir de la cérémonie solennelle d’investiture organisée par la HCC (…)», déclare Jean Eric Rakotoarisoa, président de la HCC hier à Ambohidahy.

Les trois cent cinq requêtes déposées par les deux camps ainsi que par la société civile n’ont pas eu d’incidence sur la tendance globale des résultats. L’objet de ces requêtes vise, entre au­tres, l’annulation totale ou partielle des résultats de vote et la disqualification des candidats. « Le respect du choix des électeurs prime sur toute autre considération », précise la HCC dans un communiqué diffusé le 7 décembre. Ainsi, les hauts conseillers constitutionnels ont agi dans ce sens au vu des cent-dix considérants constituant l’arrêt proclamé, hier.

Il n’y a pas eu de surprise. À quatre-vingt dix-sept voix de moins que celui proclamé par la CENI, les résultats livrés par la HCC ont confirmé la victoire d’Andry Nirina Rajoelina.

Plaintes rejetées

Étant donnée l’écart des voix obtenues entre les deux candidats, le camp Marc Ravalomanana a multiplié les démarches pour l’annulation totale ou partielle des résultats du scrutin. L’absence de numéro de série sur les bulletins uniques, l’existence de bulletins pré-cochés, la répétition de signatures sont des faits largement véhiculés dans les réseaux sociaux ainsi qu’à travers les médias. Faute de preuves suffisantes, la totalité des requêtes relatives à ces faits a été déclarée « infondée » par la HCC.

Par ailleurs, plusieurs doléances ont été déclarées irrecevables sur la forme. D’une manière générale, les requêtes ont été rejetées par défaut de qualité des demandeurs, par l’absence de copie légalisée de la carte d’électeur du requérant, par défaut de requête en double exemplaire ou par le caractère sans objet de la requête.

Andry Nirina Rajoelina succède ainsi à Hery Rajaonarimampianina. C’est la première fois dans l’histoire de Madagascar qu’il y a une alternance démocratique malgré les difficultés rencontrées pendant tout le processus. Le signal de départ est enclenché pour « Zandry kely » dans la réalisation des treize engagements découlant de l’Initiative pour l’émergence de Madagascar.

Les résultats finaux

Inscrits : 9 913 599 ; votants : 4 767 342 ; blancs et nuls : 119 557

Suffrages exprimés : 4 647 785 ; Taux de participation : 48, 09%

Andry Nirina Rajoelina a obtenu 2 586 938 voix soit 55,66%

Marc Ravalomanana a eu 2 060 847 voix soit 44,34%