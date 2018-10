Transport – Une gare routière en chantier à Anosizato

Une nouvelle gare routière verra bientôt le jour. Diverses opinions émanent des coopératives exploitantes, quant à la gestion de ce site.

La nouvelle gare routière verra bientôt le jour. La nouvelle infrastructure encore en phase de construction remplacera le terrain poussiéreux du stationnement de Manalalondo, Ankadinondry et d’autres destinations. Les quatorze coopératives exploitantes du transport de passagers empruntant la RN1 vont s’y regrouper. Les polémiques des usagers et la pétition lancée par les coopératives et les personnes concernées aboutirent à la concrétisation de ce projet. L’initiative résulte du partenariat entre l’État, des délégués des coopératives et le propriétaire du terrain dans le cadre des principes du partenariat public/privé. Difficile de cacher l’enthousiasme des usagers par rapport aux nombreuses contraintes liées à l’accessibilité du lieu d’embarquement actuel d’Andoha- ­tapenaka au moment de son ouverture jusqu’à maintenant. « Cela s’accorde mieux à nos besoins ». Selon madame Noeline, une commerçante à Tsiroanomandidy.

Un nouveau site d’accueil moderne améliore le secteur du transport. Le facteur de divergence vient du fait de la gestion de l’établissement.

Divergence de point de vue

Les transporteurs émettent des réserves autour de la direction du site. « Nous sommes d’accord pour le déplacement de notre primus à Anosizato à condition que cela soit viable pour nous ». Selon un président de coopérative restant anonyme. Le stationnement d’Andohatampenaka coûte aux occupants 2 000 ariary en quitus d’embarquement de voyageurs et en maintenance de l’infrastructure. Le nouveau stationnement demande quatre fois plus, soit 8000 ariary pour des raisons non précisées.

Le président de la coopérative Koperativa Fitanterana Tsiroanomandidy Armand Rabeharisendra explique que le stationnement pour Arivonimamo constitue un cas à part. « Les améliorations du service et les investissements apportés ici vont être vaines. Le déplacement vers les nouveaux locaux porterait atteinte à nos activités ».

Rappelons que la pose de la première pierre actée le mardi 2 octobre par le ministre des Transports et de la Météorologie (MTM) Ralava Beboarimisa, du directeur général de l’Agence des transports terrestres (ATT) le colonel Andry Rakoton­drazaka et d’un représentant de l’Association des transporteurs du moyen ouest (ATMO). Début du remblayage la semaine prochaine pour un délai de construction de cinq mois.

Narindra Randriananja