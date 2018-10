Rugby – GOLD TOP 20 – SC Besarety double la mise

SC Besarety affiche le potentiel d’aller vers le top 8 en étant leader de sa poule. De son côté, le 3FB a étonné en enregistrant une défaite sur forfait.

Logique respectée. La seconde journée du championnat de Madagascar de rugby dénommé Gold Top 20 organisé par Malagasy Rugby et qui s’est joué hier, au stade Makis, a réuni le beau monde de l’ovale.

Quatre rencontres étaient au programme au grand plaisir du public, venu en masse pour voir à l’œuvre la division élite fédérale. Même avec l’état pitoyable de la pelouse du stade Makis à Andohatapenaka, le spectacle a néanmoins été au rendez-vous. Comme commentaire général de cette seconde journée, les supposés favoris sur le papier ont tous prouvé leur suprématie sur le terrain.

Le SC Besarety qui a pu surclasser l’équipe de la Savonnerie tropicale durant la première journée, a pu enregistrer une seconde victoire par 41 points à 24 contre le FBM de Bemasoandro. Avec cette victoire, le SC Besarety se positionne provisoirement à la première place de la poule B et affiche vraiment un réel potentiel pour se qualifier aux quarts de finale et envisager une place en demi-finale.

De son côté, évoluant dans la poule A, l’US d’Ankadifotsy a pu venir à bout des sociétaires du VTMA d’Antsalovana sur le score serré de 18 à 15.

À la charge

Une victoire acquise dans la douleur, mais qui permet à l’US d’Ankadifotsy de se ressaisir et de revenir à la charge après la surprenante défaite qu’elle a enregistrée face à l’ASA d’Ambohi­manarina (12 à 13) durant la première journée.

De son côté, pour son entrée en scène dans ce championnat national, le FT Manjakaray qui évolue dans la poule C, a dominé le 3F5 d’Amboditsiry sur le score de 32 à 18. Cette équipe se prépare pour deux chocs contre JSTA et XV Avenir.

Concernant le match de la poule D, qui devait opposer le FT d’Andavamamba au 3FB, la surprise et l’étonnement ont été au rendez-vous. Le 3FB n’est pas venu disputer son match, d’où la victoire par forfait du FT d’Andavamamba. Du coup, le choc attendu entre le 3FB et le Cosfa, déjà victorieux de l’IURC (78 à 18) risque de ne pas avoir lieu. On ignore si ce retrait du 3FB est valable pour une seule rencontre ou pour le championnat tout entier. On attend également les dispositions que pourrait prendre Malagasy Rugby par rapport à ce forfait du 3FB.