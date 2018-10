Région Betsiboka – Une centrale électrique hybride éclaire

Une nouvelle infrastructure d’approvisionnement en électricité est mise en place à Maevatanàna. Fruit du partenariat avec First Energy.

Grand défi. Installer et faire marcher une centrale électrique hybride solaire –thermique a réussi. L’État malgache a travaillé avec First Energy du groupe SMTP pour le faire. C’est la deuxième grande centrale solaire après celle d’Ambato­lampy, inaugurée au mois de juillet dernier. Installée, précisément au fokontany d’Ambatomainty Ambala­rano, l’infrastructure hybride fournit à la ville de Maeva­tanàna et ses environs,

370 kw de courant électrique par jour à travers les panneaux solaires et 750 Kws par le biais de trois groupes électrogènes, «sans aucun délestage depuis quelques mois», indique la présidence de la République. Cette nouvelle génération de centrale est capable de coupler l’activité d’une centrale thermique avec une unité de production renouvelable. «La centrale thermique est constante et quelque part, permet d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en énergie. L’énergie renouvelable, qui est le solaire pour cette centrale hybride, peut être intermittente. La centrale hybride assurera suffisamment les besoins de la population», indique un technicien. Dans le cadre de la transition énergétique en effet, le système hybride prend de l’ampleur dans le monde actuellement.

Permis

Samedi dernier a été une journée marathon d’inauguration ou de «remise officielle à la population» de diverses infrastructures. Le pont Manabatromby sur la RN4, situé un peu plus au nord de Maevatanàna et de l’électricité également pour la commune rurale d’Amba­la­janakomby. Un nouveau bureau de la commune et un CEG pour Beanana, un centre multiplicateur de géniteurs de petits ruminants comprenant des moutons et des chèvres dans la commune rurale de Maeva­tanàna II. «Un secteur de l’agriculture et de l’élevage performant constitue la base du développement rural et mène à l’émergence économique. Je profite de cette opportunité pour souligner la reprise de l’octroi des permis d’exportation des produits liés à l’élevage des petits ruminants vers le marché européen et d’autres internationaux», a déclaré Rivo Rakotovao, président a.i, sur la place de l’indépendance de Maevatanàna.

Un bureau régional du Transport et de la météorologie, un bureau de l’Admi­nistration minière, à la fois, antenne de l’agence nationale de l’or, un bureau de

la Police des mines, un bureau régional de la Jeunesse et des sports, et une école publique à Ambalarano ont également été inaugurés. Les rues du centre ville, selon des promesses, seront par ailleurs réhabilitées, dans un avenir proche.