Cabaret – Olombelo Ricky s’offre un nouvel exploit

Après son grand succès ayant provoqué une euphorie illimitée de ses fidèles fans et supporteurs, dans la soirée du 20 septembre au Théâtre de verdure d’Antsahamanitra, Olombelo Ricky, à la fois chanteur et percussionniste d’une grande réputation, du fait de son statut d’auteur-compositeur et arrangeur, a été à nouveau fortement ovationné. C’était lors de sa soirée cabaret dancing fixée le 5 octobre en guise de baptême de feu. Faire un déplacement chez La Cabane située du côté d’Andavamamba, en face de l’Alliance française d’Antananarivo, pour assister à l’animation du Groupe Olombelo Ricky, a valu le coup pour les nombreux noctambules présents à cette occasion, dans cet espace convivial et agréable. Ils sont spécialement venus pour apprécier et soutenir leur idole préférée à travers la formule inédite « Hira ho anao ».

Ces véritables fêtards n’ont pas eu tort car ils ont été soulagés et satisfaits, tout au long de cette chaude rencontre parfaitement maîtrisée par la bande à Olombelo Ricky, en version restreinte. Cette célèbre formation s’y est produite sans ses deux talentueuses choristes, son claviste Rivo Kely et son saxophoniste Titi. En super forme, le fondateur Olombelo Ricky en lead vocal, fortement inspiré, assis derrière ses percussions et souvent armé de ses accessoires, s’est encore une fois montré égal à lui-même en compagnie de son fils Tanjona, également aux percussions et au chœur. À cela s’ajoutent trois autres musiciens dont Mendrika à la batterie, Jahleky au clavier, Mbola Talenta à la guitare et une récente recrue un bassiste qui s’est vite adapté dans ce groupe.

Malgré son effectif réduit, cette formation a cartonné et brillé. À travers un répertoire (Manja manga, Hadinony anao, Izy…) bien choisi, en revisitant ses anciens tubes et proposant également quelques extraits de ses nouvelles compositions qui vont constituer son nouvel album, Olombelo Ricky a évité de décevoir ou déplaire à ces noctambules. Ces derniers assoiffés de détente, de défoulement, d’évasion et de liberté, ont témoigné un déchaînement total.

Ensemble durant quatre heures d’ambiance non stop, le partage d’une complicité et d’un feeling commun a été constaté de la part des acteurs sur scène et des fans qui se sont éclatés à fond. La grande motivation et la forte envie de divertir ainsi que la superbe détermination de satisfaire chaque membre du groupe, ont fait la grande différence. Comme à l’accoutumée, les retrouvailles ont atteint leur plus haut degré d’ambiance, et tout le monde a eu sa part. Des couples, des groupes d’amis ont manifesté leur joie et leur soulagement. Sans aucun complexe, ils ont dansé, repris en chœur et soutenu à fond leur idole préférée.

Jean Paul Lucien