Festival de danse – « Diégo Magnitry Danse » veut séduire

Le festival « Diégo Magnitry Danse » fera découvrir plusieurs facettes de la ville d’Antsiranana, pendant huit jours, du 29 septembre au 7 octobre, à travers la danse.

La danse exaltera la ville d’Antsiranana pendant les huit jours du festival « Diégo Magnitry Danse », du 29 septembre au 7 octobre. La capitale de la région Diana sera le théâtre de plusieurs manifestations évoquant la danse dans toutes ses splendeurs. L’essence de cette discipline artistique servira de vecteurs de promotion pour souligner la beauté de la ville d’Antsiranana, la profonde félicité qui anime ses habitants, et l’enthousiasme qu’engendre la danse au sein de ses adeptes et le grand public.

« Le festival Diégo Magnitry Danse, qui est à sa première édition, contribue à montrer les images positives d’Antsiranana à travers la danse ; et parallèlement, faire de notre ville un autre grand rendez-vous de la danse dans l’océan Indien. Les représentants d’Antsiranana ont remporté divers concours de danse nationaux et internationaux. Au lieu d’aller voir à l’extérieur, nous souhaitons organiser un événement sur place pour inciter les gens à venir découvrir Antsiranana. Le Conseil Indépendant de Danse ou CID de Madagascar, la Fédération Française de Danse du département de La Réunion vont honorer de leur présence cette première édition. Ce qui va créer un bon dynamique et favoriser les échanges entre les passionnés de cette discipline », explique Roddy France Tsialiva, fondateur de Jeune Amateur de Danse Latine Salon et Sportive ou JADL’S, promoteur de ce projet, et détenteur de plusieurs titres de concours de danse.

Programme bien garni

La compagnie de danse Dih’Art de la capitale travaille en étroite collaboration pour la réalisation de ce projet. Plusieurs soirées à thèmes en perspective meubleront le calendrier de « Diego Magnitry Danse ». Elles vont se dérouler dans des endroits différents pour toucher le maximum de cibles. Après-midi dansante devant l’hôtel de ville, Flash mode devant Nosy Lonjo et sur la place Joffre, Tournois de danse, marathon de danse, carnaval, visites d’usine, stages avec des professionnels de la capitale et de France, et une sortie à Ramena rythmeront la première édition de « Diego Magnitry Danse ». « Nous ciblons tous les habitants d’Antsiranana, quel que soit leur âge, à découvrir cette discipline artistique, éveiller chez eux cette passion et véhiculer un flux d’énergie à travers cette passion commune », ajoute Roddy.

« Diégo Magnitry Danse » enivra avec grâce la ville d’Antsiranana, un atout qui va souligner sa beauté et sa joie de vivre.