Antsirabe – Une dame empoisonne à petit feu son vieux compagnon

Était-elle impatiente de jouir des biens de son vieux compagnon ? En tout cas, une femme malgache, habitant à Antsirabe et vivant depuis quelques années en concubinage, a empoisonné à petit feu son compagnon de nationalité étrangère d’un âge assez avancé.

Au fil des années, elle commençait à se lasser de sa situation conjugale. Ainsi, à partir de l’année passée, elle a, petit à petit fait ingurgiter son vieux conjoint de poison à petites doses. Ce qui a rendu l’homme malade et a entraîné son hospitalisation à Antsirabe. Comme la maladie a empiré, la victime a été évacuée dans la capitale et par la suite en Suisse pour des soins plus sérieux.

Arrivé dans son pays d’origine, il a passé des examens et des analyses médicaux plus poussés. Et les spécialistes suisses se sont aperçu que leur vieux patient a été perfusé de liquide contenant un insecticide, à la place du sérum, pendant qu’il était soigné par sa compagne.

Heureusement, l’homme a survécu et a été guéri. Il est revenu à Madagascar et a porté plainte contre sa jeune compagne, preuve à l’appui.