Tennis – formation – Cinq joueurs au centre de Nairobi

La Grande île comptera cinq joueurs en formation dans les centres africains de la Fédération internationale de tennis à partir de septembre.

Quatre joueurs retenus et un promu. Une nouvelle qui fait du bien au tennis malgache. Le centre de formation de la Fédération internationale de tennis de Nairobi, au Kenya, vient de valider l’intégration de cinq joueurs malgaches pour la saison sportive 2018-2019.

Pour les quatre joueurs qui sont Toky Ranaivo (boursier au centre de formation de Casablanca), Narindra Ranaivo, Mialy Ranaivo et Sampras Rakotondrainibe qui s’entraînent au centre de formation de Nairobi, il s’agit plutôt d’une continuité car ils ont démarré respectivement leur formation depuis septembre 2017 et septembre 2016. Les quatre joueurs sont donc retenus par leur centre de formation pour au moins une année encore. Une intégration qui s’est faite à la suite de leur prestation durant l’année de formation.

La nouveauté est l’intégration de la joueuse Miotisoa Rasendra, âgée de 12 ans qui se trouve actuellement dans le top 20 du classement africain des 14 ans et moins. Elle a pu faire un stage d’essai de quatre semaines au centre de Nairobi au mois de juin, avec l’autre talent des U12 garçons, Mahefa Anthony Rakotomalala. Résultats, Miotisoa a été retenue et par un souci d’effectif, Mahefa Anthony Rako­t­o­malala n’a pu inté­grer le centre cette année.

Effectif

« Le souci se trouve au niveau de l’effectif. Nous avons fait l’effort d’intégrer un cinquième joueur malgache, mais nous n’avons pu compléter l’effectif à six joueurs en intégrant Mahefa Anthony Rakotomalala. Pour tout dire, nous ne fermons pas les portes à Mahefa Rakoto­malala », rappelle Thierry Ntwali, directeur du centre de formation de la Fédération internationale de Nairobi.

La rentrée pour les cinq joueurs à Casablanca et à Nairobi sera pour la deuxième semaine du mois de septembre. Toky Ranaivo est actuellement en tournée au Zim­babwe, ses sœurs Narindra et Mialy Ranaivo s’entraînent à l’ACSA, Miotisoa est en tournoi en Europe avant les championnats d’Afrique par équipes des U12, prévus dans quelques semaines au Maroc. Sampras Rakotondrainibe, quant à lui, est en vacances en Espagne.

Pour Mahefa Rakoto­malala, qui était prêt financièrement à aller au centre de Nairobi, le plan B sera de se former sérieusement à domicile. Selon ses parents, il suivra le système éducatif français à distance par le biais de Centre national d’enseignement à distance. De cette façon, il aura un volume d’entrainements plus important, qui sera aussi accompagné d’une participation à un maximum de tournois sur le circuit africain des 14 ans et moins.