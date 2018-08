économie bleue – Rentabiliser autrement les ressources

Invité spécialement par l’Association pour le progrès du Management et le groupe Akesson, Gunter Pauli, propose des solutions pour une réelle économie durable.

Utiliser ce qui est disponible localement pour des plus-values tout en répondant aux besoins de la société. C’est en substance le concept préconisé par Gunter Pauli, le spécialiste reconnu en économie durable, pour rentabiliser le café, le sisal, l’huile coco ou encore les algues de mer. L’exemple du sisal, la matière d’exportation du sud de l’île figurait entre autres dans la discussion, lors d’une séance de partage d’expériences de cet expert en économie bleue avec des représentants de l’Association pour le Progrès du Management (APM) et le groupe Akesson, exportateur de sisal, le week-end dernier à l’hôtel Carlton.

« Les unités pour extraire les fibres du sisal ont besoin de beaucoup d’eau. Au lieu d’utiliser du gasoil pour générer de l’énergie productrice d’eau, on peut utiliser des panneaux solaires, situés au dessus des bassins d’eau, où l’on peut également élever des poissons », a proposé l’expert belge.

« Il est également possible d’utiliser des accessoires écologiques tout au long de la chaîne de valeur car les fibres de sisal de deuxième catégorie peuvent devenir des cache-pots pour les plants de pépinières par exemple. Ce qui évitera d’utiliser du sachet plastique, non biodégradable », a ajouté Gunter Pauli.

Grands pas

L’acide citrique du jus de sisal, obtenu par la chimie verte, est très demandé. On apprend également que l’agave du sisal permet de fabriquer du tequila. « Les déchets d’une activité peuvent devenir l’intrant d’une autre, générant ainsi davantage de valeurs ajoutées », a détaillé l’expert.

Gunter Pauli a partagé plusieurs de ses expériences d’Afrique ou des Caraïbes. « Plusieurs écoles au Zimbabwe permettent à des enfants de manger davantage de protéines, grâce à la culture de champi­gnons, qui se récoltent au bout de six semaines seulement», a-t-il expliqué. « Pourquoi n’est-il pas possible d’en faire une alimentation quotidienne pour les enfants malgaches, en créant des recettes compatibles et attractives ?». Par ailleurs, il n’a pas oublié de mentionner les effets néfastes des sachets, des détergents en poudre qui contiennent des dérivés du pétrole et du polypropylène. Des matières qui « tuent » les rivières et les bassins. Il a également avancé l’idée de la mise en place d’entreprises éco-sociales et d’unités de fabrication de détergent avec de l’huile coco. Les algues de mer, une fois séchées, et mélangées avec des nutriments, sont de très bons engrais.

L’assistance est convaincue des approches proposées par Gunter Pauli, qui en somme, propose de refaire le tissu social et économique des communautés. D’ores et déjà, des réflexions sur des moyennes et grandes activités sont lancées. « Des grands pas, responsables et citoyens doivent être menés, face au changement climatique, à la nature actuelle de l’environnement et face aux enjeux de l’économie solidaire et durable », ont-ils appuyé.