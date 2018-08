Disparition du MH370 – La France reprend seule l’enquête

3Si l’enquête est officiellement close, la France poursuit seule l’enquête sur la disparition du vol MH 370.

La parution le 30 juillet dernier du rapport final sur la disparition le 8 mars 2014 du Boeing 777 200ER assurant le vol MH370 Kuala-Lumpur – Pékin de Malaysia Airlines peu après son décollage a officiellement mis fin aux investigations sur ce qui demeure à ce jour l’un des plus grands mystères de l’histoire de l’aviation. Les enquêteurs ont avoué leur impuissance à déterminer les causes réelles de cette disparition.

Parmi les deux cent trente neuf personnes embarquées sur ce vol, quatre Français, l’épouse, deux des enfants de Ghislain Wattrelos et l’amie de son fils. Leur présence à bord du vol MH370 et la découverte d’un des flaperons de l’appareil sur la plage de Bois-Rouge à Saint-André le 29 juillet 2015, a permis aux autorités judiciaires françaises

d’ouvrir une information confiée à des juges d’instruction. Ghislain Wattrelos s’est constitué partie civile.

Si l’enquête est officiellement close, la France poursuit seule ses investigations comme le révèle notre confrère Le Parisien.

Contre vérification

« La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens (SR-GTA) poursuit l’enquête à la demande de la justice et sous un angle qui va permettre de remettre tout à plat. »

Selon Le Parisien, « la gendarmerie des transports aériens (GTA) entend bien vérifier la véracité et surtout l’authenticité de toutes les données techniques transmises notamment celles fournies par la société britannique Inmarsat, qui a réceptionné les positions transmises par le 777. Ces données sont-elles fiables ‘ Certifiées ‘ Les gendarmes veulent la source de ces données pour comprendre la trajectoire de cet appareil. Il n’est pas exclu qu’une commission rogatoire internationale les autorise à récupérer à la rentrée les données brutes transmises. »

Ghislain Wattrelos place beaucoup d’espoir dans cette enquête française. « Je n’ai jamais attendu quoi que ce soit de l’enquête officielle. Je sais depuis la première semaine que l’on me ment. Ça fait plus de quatre ans qu’il ne se passe rien, que l’on fait semblant de chercher et que l’on lance des fausses pistes. Le dernier rapport, est un énième rapport qui ne nous apprend rien. La seule enquête dans laquelle je crois, c’est l’enquête qui est menée par des juges français qui font bien leur boulot, qui ont beaucoup de mal à avoir des informations malheureusement, parce que l’on ne veut pas leur en donner.»

Dans son ouvrage, « Vol MH370 une vie détournée », où il fait le point sur ses recherches Ghislain Wattrelos affiche une certitude même si pour l’instant elle n’est étayée par aucun élément concret. « Je suis convaincu que le MH370 a été abattu par une entité ou un État qui est aujourd’hui dans l’impossibilité de le reconnaître. La seule chose qui compte à présent, c’est de comprendre pourquoi Laurence, Hadrien et Ambre nous ont été retirés. Mon

combat n’est pas terminé. Il ne fait que commencer. Je découvrirai la vérité. »

